Un urs a atacat mai multe oi de la o stână. Jandarmii l-au alungat cu ajutorul sirenei autospecialei

Incidentul s-a produs vineri în satul Feisa din comuna Jidvei. Acolo a fost semnalată prezența unui urs.

La fața locului a fost trimis echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba echipat pentru alungarea animalelor de talie mare. De asemenea, a fost lansat mesaj RO-Alert. Ca să alunge animalul, jandarmii au folosit sirena autospecialei.

„Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert. (…) Ajunși la fața locului, jandarmii au constatat că animalul nu mai era prezent în zonă. Au fost găsite 3 oi moarte, sfâșiate de urs. Pentru a preveni reîntoarcerea acestuia, jandarmii au folosit semnalele acustice ale autospecialei, în scop de descurajare și alungare”, au transmis jandarmii.

Nicio persoană nu a fost rănită în timpul operațiunii.