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Urs, văzut într-o comună din Alba. Jandarmii intervin pentru a goni animalul

Un urs a fost văzut, marți, într-o comună din Alba. Jandarmii s-au deplasat la fața locului echipați pentru a alunga animalul.
Urs, văzut într-o comună din Alba. Jandarmii intervin pentru a goni animalul
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
07 iul. 2026, 13:07, Social
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Prezența ursului a fost semnalată în comuna Valea Lungă din județul Alba.

Jandarmii s-au deplasat la fața locului echipați corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.

Localnicii din zonă au primit pe telefoane un mesaj RO-Alert, pentru prevenirea unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții acestora, informează Jandarmeria Alba.

Potrivit jandarmilor, intervenția este în curs de desfășurare.

Nu este prima dată când urșii sunt văzuți în zone populate. La sfârșitul lunii iunie, un urs a fost găsit într-un container de gunoi al unui spital din Brașov. 

Tot în luna iunie, o turistă străină a fost mușcată de un urs, într-o comună din Argeș, iar în Sibiu au fost semnalați doi urși în mai puțin de 24 de ore.

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