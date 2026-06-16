O turistă străină a fost mușcată de un urs în comuna Arefu. Victima, transportată la spital

Un echipaj SMURD a intervenit marți, în comuna Arefu, județul Argeș, pentru acordarea îngrijirilor medicale unei turiste de cetățenie străină, în vârstă de aproximativ 31 de ani, care a fost mușcată de un urs în zona antebrațului stâng.

Potrivit ISU Argeș, femeia era conștientă la sosirea echipajelor de intervenție.

„Paramedicii SMURD au evaluat pacienta și au început transportul acesteia la spital”, a transmis ISU Argeș.

Autoritățile au emis și un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației din zonă, în contextul prezenței animalului sălbatic.

„Pentru evitarea unor evenimente nedorite, venim în sprijinul populației cu un set de recomandări: evitați zona, rămâneți în locuințe; păstrați distanța față de animal, nu îl hrăniți și nu încercați să vă fotografiați cu acesta; fără să vă expuneți pericolului, protejați animalele din gospodărie”, au precizat reprezentanții ISU Argeș.

„La ora 16:50, prin apel la SNUAU 112, a fost semnalat faptul că o femeie de aproximativ 30 de ani, cetățenie germană, a fost atacată de un urs și rănită la braț în zona de camping Dracula, comuna Arefu. Către locul indicat s‑a deplasat echipa de intervenție, împreună cu patrula montană. Jandarmii au acordat primul ajutor, până la sosirea echipajului de ambulanță. Persoana este transportată la Spitalul Municipal Curtea de Argeș. Ursul nu se mai afla în zonă la sosirea echipajului de jandarmerie”, transmite Jandarmeria Argeș.