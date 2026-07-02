Un bărbat a fost reținut în județul Alba pentru pornografie infantilă. Este acuzat că a primit și distribuit mii de fișiere media cu minori în ipostaze sexuale explicite

Un bărbat de 49 de ani a fost reținut din dispoziția procurorilor DIICOT Alba Iulia pentru pornografie infantilă. La percheziția domiciliară au fost găsite peste 400 de fișiere foto și video conținând materiale pornografice cu minori.