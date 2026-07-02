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Un bărbat a fost reținut în județul Alba pentru pornografie infantilă. Este acuzat că a primit și distribuit mii de fișiere media cu minori în ipostaze sexuale explicite

Un bărbat de 49 de ani a fost reținut din dispoziția procurorilor DIICOT Alba Iulia pentru pornografie infantilă. La percheziția domiciliară au fost găsite peste 400 de fișiere foto și video conținând materiale pornografice cu minori.
Un bărbat a fost reținut în județul Alba pentru pornografie infantilă. Este acuzat că a primit și distribuit mii de fișiere media cu minori în ipostaze sexuale explicite
Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Pexels
Laurentiu Marinov
02 iul. 2026, 13:59, Social
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Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus reținerea unui inculpat, în vârstă de 49 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă prin sisteme informatice în formă continuată.
„Din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada 2025 – iunie2026, inculpatul a procurat, deținut și stocat fișiere (fotografii și videoclipuri) în care apar persoane minore în diferite ipostaze sexuale explicite.
În urma percheziției domiciliare efectuate, au fost găsite și ridicate mai multe dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă, iar în urma accesului autorizat, doar într-un singur dispozitiv au fost identificate peste 400 de fișiere foto și video conținând materiale pornografice cu minori”, a precizat DIICOT.
Potrivit procurorilor, în intervalul menționat, în cadrul unor interacțiuni pe o platformă online, bărbatul a primit și distribuit peste 40.000 de fișiere media cu minori în diferite ipostaze sexuale explicite.
Joi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Alba a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.
Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia.

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