MApN: Ținte aeriene detectate în apropiere de Chilia și Ismail. A fost emis mesaj RO-Alert

În urma detectării țintelor, sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, iar un elicopter IAR 330 Puma SOCAT a fost pregătit pentru decolare.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 4.41.

Potrivit MApN, nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național și nici cazuri de impact la sol ale vreunui vehicul aerian.

Alerta aeriană a încetat la ora 5.07.

Ministerul Apărării precizează că informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente și menține permanent legătura cu acestea.