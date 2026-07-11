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MApN: Ținte aeriene detectate în apropiere de Chilia și Ismail. A fost emis mesaj RO-Alert

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat sâmbătă dimineață ținte aeriene în apropierea localităților Chilia și Ismail. A fost emis un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, însă autoritățile spun că nu au existat încălcări ale spațiului aerian românesc.
MApN: Ținte aeriene detectate în apropiere de Chilia și Ismail. A fost emis mesaj RO-Alert
foto: MEDIAFAX
Laura Buciu
11 iul. 2026, 07:01, Social
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În urma detectării țintelor, sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, iar un elicopter IAR 330 Puma SOCAT a fost pregătit pentru decolare.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 4.41.

Potrivit MApN, nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național și nici cazuri de impact la sol ale vreunui vehicul aerian.

Alerta aeriană a încetat la ora 5.07.

Ministerul Apărării precizează că informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente și menține permanent legătura cu acestea.

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