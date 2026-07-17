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Tomac: „Nu vreau să trăim experimente prin care unitatea europeană e pusă sub semnul întrebării”

Eugen Tomac a fost întrebat dacă este posibil ca partidele de dreapta să câștige în Uniunea Europeană. „Nu vreau să trăim experimente prin care unitatea europeană e pusă sub semnul întrebării” a răspuns acesta.
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Ioana Târziu
17 iul. 2026, 13:31, Știrile zilei
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Invitat vineri la emisunea MEDIAFAX OFF the Record, consilierul Președintelui Nicușor Dan Eugen Tomac a fost întrebat dacă există posibilitatea ca AUR să ajungă la guvernare, în contextul crizei politice și dacă George Simion va scoate România din NATO și UE.

George Simion „va pune sub semnul întrebării credibilitatea României”

Cred că prin deciziile pe care le va propune va pune sub semnul întrebării credibilitatea României”, a răspuns Tomac.

De asemenea, el a adăugat că același lucru l-au făcut și alți lideri europeni.

„Au pus sub semnul întrebării nevoia de solidaritate cu Ucraina. Un stat care este agresat”, a transmis acesta.

Nu poate scoate un singur om țara din aceste structuri”, a răspuns consilierul președintelui.

Întrebat dacă George Simion poate să strice UE și NATO, Tomac a răspuns „nu”.

„Avem exemple deja la nivel european de state care au o altă filozofie, care au blocat decizii strategice ale Uniunii Europeane cu dreptul de veto. Este o soluție pe care noi o susținem în ceea ce privește deciziile majore ale Uniunii Europeane ce țin de securitate și de politica externă”, a adăugat acesta.

Cred că acest exercițiu este de evitat pentru România. Și, din acest punct de vedere, cred că poziția domnului președinte este absolut corectă”, a afirmat Tomac.

„UE are de îmbunătățit multe lucruri”

Întrebat dacă AfD va ajunge la putere în Germania și dacă va scoate țara din UE și NATO, Eugen Tomac a răspuns că „Nu aș vrea să întrăim experimente prin care Unitatea Europeană este pusă sub semn întrebării. Uniunea Europeană nu este perfectă. Uniunea Europeană are de îmbunătățit multe lucruri”.

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