Explozie pe piața auto: vânzările de electrice s-au dublat. Ce modele au intrat în top 10

În martie 2026 au fost înmatriculate 1.209 vehicule electrice, pe fondul unei piețe în diversificare, în care Tesla a dominat clasamentul, BYD a plasat trei modele în top 10, iar Dacia Spring s-a menținut în primele cinci poziții.

Potrivit datelor centralizate de LEKTRI.CO, din totalul de 47.068 de vehicule înmatriculate în martie 2026, indiferent de motorizare, autovehiculele electrice au reprezentat 2,57%. Din cele 1.209 vehicule electrice înmatriculate, 1.160 sunt autoturisme și 49 autoutilitare electrice. După scăderea celor 188 de radieri, bilanțul net al lunii rămâne la 1.021 vehicule electrice.

„Piața auto electrică din România traversează o perioadă de creștere solidă și consistentă. Datele lunii martie confirmă o tendință care se consolidează de la an la an – cererea crește, oferta se diversifică, iar adopția vehiculelor electrice devine tot mai naturală în rândul consumatorilor. Estimăm că această dinamică se va accelera pe parcursul anului 2026″, a declarat Claudiu Suma, CEO LEKTRI.CO.

Tesla, preferată de români

În fruntea clasamentului din martie s-a aflat Tesla Model 3, cu 146 de unități, urmată de Tesla Model Y, cu 107 unități. Pe locul al treilea s-a clasat Ford Puma, cu 63 de unități, urmat de Dacia Spring, cu 61 de unități, și de BYD Dolphin Surf, cu 57 de unități. BYD Sealion 7, cu 54 de unități, a confirmat prezența în creștere a brandului pe piața românească.

Imediat după primele cinci poziții, Hyundai Kona, cu 47 de unități, s-a menținut ca una dintre constantele pieței, urmat de Ford Explorer, cu 31 de unități. BYD Atto 2, Renault Zoe și Volkswagen ID.4 au înregistrat fiecare câte 29 de unități. Renault 5 E-Tech Electric și Tesla Model S au avut câte 24 de unități, iar MG4 și Volvo EX30 câte 17 unități.

Segmentul inferior al clasamentului a reflectat diversitatea ofertei disponibile pe piața locală.

BYD Seal a înregistrat 16 unități,

MG ZS EV 14 unități,

Ford Capri 13 unități, iar Mazda 6e 12 unități. Hyundai Inster și Peugeot E-2008 au avut câte 11 unități fiecare.

Ford Mustang Mach-E, Hyundai IONIQ 5, Kia Niro EV, Leapmotor T03 și Mercedes-Benz CLA au încheiat luna cu câte 9-10 unități fiecare, în timp ce zona premium și cea de utilitare și-au menținut prezența prin modele precum BMW i4, Skoda Enyaq și Ford Transit Custom.

Dacia rămâne liderul electrificării locale

La nivelul parcului auto electric, Dacia rămâne liderul electrificării locale, cu 18.694 de unități, reprezentând 27,82% din total, urmată de Tesla, cu 11.851 de unități, respectiv 17,64%. Volkswagen, Renault și Hyundai completează primele cinci poziții, cu cote cuprinse între 6% și 8%.

Pe următoarele poziții se află Mercedes-Benz, cu 2.834 de unități și o cotă de 4,22%, BMW, cu 2.568 de unități și 3,82%, și Ford, cu 2.322 de unități și 3,46%. Nissan, cu 1.349 de unități, și Peugeot, cu 1.117 unități, completează top 10.

În intervalul 11–20, BYD a ajuns la 1.072 de unități active, alături de Skoda, cu 1.068 unități, Smart, cu 959 de unități, Audi, cu 890 de unități, și Volvo, cu 791 de unități. Kia, MG, Fiat, Mini și Citroën completează top 20, cu valori între 496 și 647 de unități.

Infrastructura de încărcare continuă să susțină creșterea parcului auto electric. Operatorii din România, printre care Renovatio e-Charge, Eldrive, PPC Blue, E.ON Drive, Mol Plugee, EVConnect, Plugpoint și OMV-Petrom, continuă instalarea de noi puncte de încărcare, menținând un ritm de extindere constant.