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Companie acuzată că vinde ilegal produse cosmetice fabricate din țesuturi de la cadavre

Autoritățile americane acuză o companie că vinde ilegal produse cosmetice fabricate din țesuturi de la cadavre. Scandalul a izbucnit în statul New York. Produsul injectabil a devenit deosebit de popular fiind folosit pentru refacerea și conturarea corporale.
Companie acuzată că vinde ilegal produse cosmetice fabricate din țesuturi de la cadavre
Sursa foto: SEBASTIAN TATARU / MEDIAFAX FOTO
Petru Mazilu
11 iun. 2026, 19:23, Știri externe
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Autoritățile din New York acuză o mare companie că face comerț ilegal cu substanțe injectabile fabricate din țesuturi de la cadavre, potrivit Business Insider.

Este vorba despre produsul alloClae, o substanță injectabilă fabricată din țesutul adipos sterilizat al cadavrelor. În ciuda provenienței sumbre, produsul a devenit noua tendință în domeniul cosmeticelor, deoarece poate fi injectat rapid fără anestezie.

Autoritățile din domeniul sănătății din New York nu sunt foarte mulțumite de popularitatea crescândă a produsului și acuză compania că nu are licență. De asemenea, uneori se vorbește despre o conspirație deși produsul cosmetic a fost introdus în stat în urmă cu un an.

Compania și statul se ceartă în instanță

Disputa a ajuns în instanță. Compania se apără și susține că statul nu are autoritatea de a reglementa comerțul cu alloClae. Avocații companiei mai susțin că produsul este sub incidența Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA), unde regulile nu necesită aprobare înainte de comercializare.

Specialiștii neutri consideră că finalul procesului este complet imprevizibil. Compania și-a anunțat clienții că a „decis să întrerupă temporar” distribuția în stat. Totuși, mai multe clinici de chirurgie plastică încă fac reclamă la alloClae.

Alte clinici sunt indecise și deși păstrează produsul în catalog își anunță pacienții că „alooClae nu este aprobat în prezent de Departamentul de Sănătate al Statului New York”.

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