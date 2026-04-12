Turcii deschid o fabrică unde vor produce kituri de ghidare laser. Acestea transformă bombele convenționale în muniție inteligentă

Compania ASELSAN din Turcia a anunțat că începe producția și livrarea în masă a kiturilor de ghidare laser LGK-82, potrivit Clash Report. Este vorba despre sisteme fabricate în Turcia.

Producția poate începe după finalizarea testelor. Kitul este conceput pentru lovituri de înaltă precizie împotriva țintelor fixe și mobile.

Conform informațiilor publice, LGK-82 (Laser Guidance Kit) este un kit de ghidare laser care transformă bombele convenționale de 500 lb din clasa Mk-82 în muniție inteligentă de înaltă precizie. Sistemul a fost testat cu succes pe dronele turcești.