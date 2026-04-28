Poliția Națională a Ucrainei a transmis că rețeaua se aproviziona cu arme din teritoriile ucrainene ocupate temporar și prin importuri ilegale din Slovacia, potrivit TheKyivIndependent.

O parte din arme au fost distribuite ca așa-numite „premii” de către Denis Pușilin, șeful administrației instalate de Rusia în regiunea ocupată Donețk.

Poliția a declarat că lista destinatarilor include o serie de personalități de rang înalt, printre care înalți oficiali ruși și lideri străini.

„Kim Jong-un, Bashar al-Assad, Dmitri Medvedev, Serghei Sobianin, Serghei Lavrov, Ramzan Kadyrov, Steven Seagal, Iulia Chicherina, Vladimir Soloviev, Alexandr Sidyakin și Vladimir Saldo — aceștia sunt indivizii care au primit arme ca «premii» de la… Denis Pușilin”, se arată în comunicat.

Seagal, care a devenit celebru ca star de filme de acțiune în anii 1980 și 1990, a dezvoltat ulterior legături strânse cu Rusia și cu Vladimir Putin, pe măsură ce cariera sa la Hollywood a intrat în declin. Cetățean rus și susținător declarat al invaziei Ucrainei, el a promovat narațiuni pro-Kremlin și a vizitat zonele ocupate de Rusia de la începutul războiului pe scară largă.

Poliția a afirmat că ancheta, demarată în ianuarie, a descoperit o grupare criminală organizată implicată în contrabanda și modificarea armelor transportate între Ucraina ocupată de Rusia și Europa.

Mai mulți suspecți au fost reținuți la frontieră, în cooperare cu autoritățile poloneze, iar actele de acuzare au fost trimise unui tribunal polonez.

Raidurile ulterioare din aprilie din regiunile Kiev, Transcarpatia și Sumî au confirmat amploarea rețelei de trafic, au declarat autoritățile.

Anchetatorii au confiscat zeci de arme de foc și cantități mari de muniție, împreună cu documente și echipamente care ar fi fost utilizate pentru a facilita operațiunea.

Oficialii au declarat că ancheta este în curs de desfășurare, în coordonare cu parteneri internaționali, inclusiv Europol.