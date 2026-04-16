Prima pagină » Știri externe » Reuters: Surse afirmă că oficialii americani avertizează țările europene să se aștepte la întârzieri în livrarea armelor

Oficialii americani au informat omologii europeni că unele livrări de arme contractate anterior vor fi probabil amânate, întrucât războiul din Iran continuă să epuizeze stocurile de armament, au declarat trei surse familiarizate cu această chestiune.
Andrei Rachieru
16 apr. 2026, 23:13, Știri externe

Sursele, care au vorbit sub condiția anonimatului, întrucât discuțiile nu au fost publice, au afirmat că mai multe țări europene vor fi afectate, inclusiv din regiunea baltică și din Scandinavia, scrie Reuters.

Unele dintre armele în cauză au fost achiziționate de țările europene în cadrul programului Foreign Military Sales (FMS), dar nu au fost încă livrate, au adăugat sursele. Aceste livrări vor fi probabil întârziate, au spus sursele.

Casa Albă, Pentagonul și Departamentul de Stat nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.

