Politico: Comisia Europeană pregătește o derogare de la amenzile pentru metan

Măsura, aflată încă în lucru, ar putea permite autorităților naționale să nu aplice amenzi companiilor care încalcă regulile stricte privind monitorizarea și reducerea emisiilor de metan, ce urmează să intre în vigoare anul viitor. Opțiunea de tip „zero penalități” ar putea fi valabilă între unu și trei ani, potrivit uneia dintre sursele citate de Politico.

Regulamentul european privind metanul este una dintre măsurile-cheie ale UE pentru reducerea poluării generate de sectorul combustibililor fosili. Acesta prevede sancțiuni severe pentru cumpărătorii și exportatorii de petrol, gaze și cărbune care nu monitorizează și nu limitează emisiile de metan în conformitate cu standardele europene sau cu un standard voluntar recunoscut de industrie.

Companiile din sectorul petrolului și gazelor, alături de mai multe state membre și de administrația Trump, susțin însă că noile cerințe vor fi dificil de respectat și ar putea duce la riscuri privind aprovizionarea cu energie, precum și la amenzi considerabile.

Posibila derogare ar urma să facă parte dintr-un pachet mai amplu de recomandări pe care Comisia Europeană intenționează să îl prezinte în luna iunie, înaintea unei reuniuni a liderilor UE. Recomandările ar trebui să ajute companiile să aplice regulile într-un mod „pragmatic”, fără a pune în pericol securitatea aprovizionării.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Anna-Kaisa Itkonen, a declarat recent că executivul european urmărește să se asigure că noile norme nu afectează livrările de energie. În același timp, ea a exclus ideea suspendării formale a aplicării regulamentului, solicitată de companiile petroliere și gaziere, afirmând că Bruxellesul „nu intenționează să redeschidă sau să modifice regulamentul privind metanul”, deoarece o astfel de decizie ar crea și mai multă incertitudine.

Organizațiile de mediu critică presiunile industriei combustibililor fosili și susțin că respectarea regulilor privind metanul poate contribui, pe termen lung, la consolidarea securității energetice. Metanul este un gaz cu efect de seră puternic, considerat unul dintre principalii factori ai încălzirii globale.

România

Pentru România, discuția de la Bruxelles are o miză directă. Țara este atât producător de gaze, prin companii precum Romgaz și OMV Petrom, cât și parte a pieței europene care depinde de stabilitatea fluxurilor de energie. O aplicare mai flexibilă a regulilor ar putea reduce presiunea administrativă și financiară asupra companiilor în perioada de tranziție, dar ar putea provoca reacții critice din partea organizațiilor de mediu.

Unul dintre cele mai importante proiecte vizate indirect de noul cadru este Neptun Deep, proiectul de gaze din Marea Neagră dezvoltat de OMV Petrom, ca operator, și Romgaz, fiecare cu o participație de 50%. Proiectul presupune investiții de până la 4 miliarde de euro, iar prima producție de gaze este estimată pentru 2027.