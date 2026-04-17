Alertă sanitară în Grecia, după descoperirea unui focar de febră aftoasă

Autoritățile elene au instituit măsuri stricte de carantină pe insula Lesbos, după confirmarea unui focar de febră aftoasă (FMD), într-o încercare urgentă de a preveni extinderea bolii către Grecia continentală și restul Europei.

Primul caz a fost raportat pe 15 martie, iar reacția autorităților a fost rapidă: izolarea completă a insulei și restricții severe de circulație. Febra aftoasă este o boală virală extrem de contagioasă care afectează bovinele, porcinele, ovinele și caprinele, însă nu prezintă risc pentru oameni.

Impact economic sever

Focarul din Lesbos vine pe fondul reapariției bolii în Uniunea Europeană, după ce Germania a raportat cazuri în 2025 — primele după o pauză de peste un deceniu.

Deși epidemia din Germania a fost eradicată rapid, alte focare au apărut ulterior, inclusiv în Grecia și Cipru.

Impactul economic asupra insulei Lesbos este deja sever.

Aproximativ 8.000 de oi și capre au fost sacrificate până în prezent, iar pierderile financiare depășesc 7 milioane de euro. Sectorul zootehnic reprezintă aproximativ 80% din economia locală, ceea ce amplifică dramatismul situației.

„Boala nu trebuie să părăsească insula”

„Situația este dramatică”, a declarat Fotis Giannakis, reprezentant al industriei locale de abatoare, subliniind că pierderile din vânzările de carne și lapte sunt în continuă creștere.

Autoritățile consideră că prioritatea absolută este limitarea focarului la nivel insular.

„Boala nu trebuie să părăsească insula.

Dacă ajunge pe Grecia continentală, ar fi un scenariu catastrofal pentru creșterea animalelor”, au precizat surse din Ministerul Agriculturii.

Restricții de transport

În acest context, noul ministru al Agriculturii, Margaritis Schinas, s-a deplasat la Bruxelles pentru discuții cu oficialii europeni privind gestionarea crizei.

Comisia Europeană susține măsurile drastice adoptate de Grecia și subliniază importanța biosecurității stricte și a restricțiilor de transport.

„Aceasta este singura modalitate eficientă de a aduce situația sub control”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei.

UE e pregătită să intervină dacă Grecia va cere

În paralel, Uniunea Europeană este pregătită să intervină rapid cu vaccinuri, dacă Grecia va solicita acest lucru.

Banca de antigeni a UE poate furniza seruri adaptate tulpinii identificate în Lesbos.

Criza actuală vine după un alt episod dificil pentru sectorul zootehnic elen — focarul de variolă ovină și caprină din anul precedent.

Deși situația epidemiologică s-a îmbunătățit semnificativ între timp, autoritățile rămân în alertă maximă.

Testele PCR sunt obligatorii

Pentru a asigura respectarea măsurilor, cooperarea cu forțele de ordine a fost intensificată. Aproximativ 100 de persoane au fost deja arestate pentru încălcarea regulilor de biosecuritate.

În plus, din iunie anul trecut, toate transporturile de animale destinate sacrificării sunt condiționate de efectuarea unui test PCR.

Guvernul elen privește cu îngrijorare perioada următoare Paștelui ortodox, când consumul de carne crește semnificativ, iar circulația animalelor pentru sacrificare atinge un vârf anual — un context care ar putea favoriza răspândirea virusului.