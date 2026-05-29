O femeie a fost atacată de un lup în timp ce își păștea turma de oi în regiunea Focida din Grecia și a reușit să supraviețuiască după ce s-a luptat timp de zece minute cu animalul, lovindu-l cu un baston de lemn atunci când acesta se năpustea asupra ei, a relatat presa elenă.
O femeie atacată de un lup a supraviețuit după ce s-a luptat zeci de minute cu animalul
sursa foto: pixabay. Imagine cu caracter ilustrativ
Mădălina Dinu
29 mai 2026, 13:51, Știri externe
„De 35 de ani păstoresc animale aici. Nu am trăit niciodată așa ceva”, a declarat femeia, Anthi Karadima, pentru presa locală, citează 20minutos.

„Mă întâlnesc mereu cu șacali și alte animale de genul acesta și nu este nicio problemă. Acesta (lupul) m-a atacat ca și cum ar fi fost turbat, se arunca spre mine. Îl loveam cu bastonul cum puteam, în cap, oriunde nimeream”, a povestit femeia. „Când a apărut, am început să țip ca să nu facă rău animalelor și m-a atacat pe mine”, a adăugat aceasta.

Karadima a mai spus că „animalul era uriaș”, mârâia și avea spumă la gură în permanență. „Din fericire, nu mi-am pierdut calmul și nu m-am speriat”, a subliniat ea.

După această luptă de aproximativ zece minute, lupul s-a întors și a plecat mârâind, dispărând într-o pădure din apropiere, a declarat Harilaos Hristu, responsabil al biroului forestier, căruia păstorița i-a raportat incidentul.

