Doi georgieni, căutați internațional pentru furturi din mașini, au fost prinși de polițiști. Cum acționau indivizii?

Doi bărbați de 40 și 47 de ani, ambii cetățeni georgieni, au fost prinși de polițiștii IPJ Timiș. Aceștia erau căutați internațional. Cei doi bărbați forțau ușile mașinilor și furau sumele de bani găsite în acestea. Printre victime se numără și un bărbat din localitatea timișeană Dumbrăvița.
Sursă foto: IPJ Timiș
Daiana Rob
04 apr. 2026, 13:38, Social

Jaful s-a petrecut în luna septembrie. Cei doi au spart mașina unui bărbat, aflată într-o parcare din localitatea Dumbrăvița și i-au furat, potrivit surselor, 15.000 de lei și 2.000 de euro. Acesta a anunțat poliția.

Potrivit IPJ Timiș, cei doi bărbați acționau în echipă. Cei doi ar mai fi încercat să fure dintr-o altă mașină, însă fără succes.

„Din datele administrate a rezultat că persoanele în cauză ar fi acționat în echipă, folosind un dispozitiv de interceptare și retransmitere a semnalului emis de cheia autoturismului, reușind astfel deblocarea și accesul în interiorul acestuia, fără a lăsa urme vizibile de forțare”, transmit polițiștii timișeni.

Cei doi georgieni, căutați la nivel european pentru furturi din mașini

Cei doi bărbați erau căutați la nivel european, tot pentru furturi „profesionale” din mașini.

„În urma probatoriului administrat, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Timiș au reușit identificarea celor două persoane, de 40 și 47 de ani, cetățeni georgieni, cunoscuți la nivel european pentru comiterea de infracțiuni prin acest mod de operare, aceștia fiind cercetați pentru săvârșirea unor fapte similare pe teritoriul mai multor state”, potrivit IPJ Timiș.

Cei doi au fost prinși, vineri, în timpul unui control în trafic, în județul Bihor, în timp ce încercau să fugă spre Cluj, cu o altă mașină.

Ce au găsit polițiștii în mașina celor doi

Polițiștii le-au controlat mașina și au găsit asupra celor doi: „mai multe chei auto, dispozitive electronice artizanale susceptibile a fi utilizate la comiterea de infracțiuni, un dispozitiv pentru spargerea geamurilor, mănuși textile, precum și sume de bani în mai multe valute (3.950 de euro, 160 de zloți, 2.145 de lei și 300 de dolari americani)”, potrivit IPJ Timiș.

Cei doi bărbați au fost duși la audieri, la IPJ Timiș, și ulterior reținuți pentru 24 de ore, suspectați de săvârșirea infracțiunii de furt calificat, în formă continuată.

„Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz în vederea stabilirii întregii activități infracționale și dispunerii măsurilor legale care se impun”, transmite IPJ Timiș.

