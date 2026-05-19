Lucrările de deszăpezire pe Transfăgărășan continuă în cea mai dificilă zonă a traseului

Potrivit reprezentanților Direcției Regionale Drumuri și Poduri Brașov, în această zonă stratul de zăpadă depășește cinci metri și conține numeroși bolovani transportați de avalanșele produse pe versanți.

Intervențiile continuă cu utilaje grele, iar lucrările avansează într-un ritm susținut, în ciuda condițiilor dificile din teren.



„Scopul nostru este să deszăpezim drumul până la mijlocul lunii iunie”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov pe pagina de Facebook.

Transfăgărășanul, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România, este închis circulației pe timpul iernii din cauza condițiilor meteo și a riscului ridicat de avalanșe.