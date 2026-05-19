Prima pagină » Social » Lucrările de deszăpezire pe Transfăgărășan continuă în cea mai dificilă zonă a traseului

Lucrările de deszăpezire pe Transfăgărășan continuă în cea mai dificilă zonă a traseului

Lucrările de deszăpezire de pe Transfăgărășan au ajuns în cea mai dificilă zonă a traseului, respectiv la cel mai mare culoar de avalanșă.
Lucrările de deszăpezire pe Transfăgărășan continuă în cea mai dificilă zonă a traseului
Oana Antipa
19 mai 2026, 20:58, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potrivit reprezentanților Direcției Regionale Drumuri și Poduri Brașov, în această zonă stratul de zăpadă depășește cinci metri și conține numeroși bolovani transportați de avalanșele produse pe versanți.

Intervențiile continuă cu utilaje grele, iar lucrările avansează într-un ritm susținut, în ciuda condițiilor dificile din teren.

„Scopul nostru este să deszăpezim drumul până la mijlocul lunii iunie”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov pe pagina de Facebook.

Transfăgărășanul, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România, este închis circulației pe timpul iernii din cauza condițiilor meteo și a riscului ridicat de avalanșe.

Recomandarea video

„Minuta” care bate legea: Lia Savonea a emis și ea un ordin prin care judecătorii detașați încasează diurne de 2%, în pofida legii
G4Media
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Fac politica țării, influențează votul, forțează guverne, scriu legi, dar nu vor să-și publice donatorii și circuitul banilor. Votul din Parlament care obligă ONG-urile la transparență a dat alarma în tabăra #rezist
Gandul
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin ce chin trecea
Cancan
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Prosport
Traian Băsescu a numit principalul vinovat pentru criza politică prelungită: „Niște amatori de proastă calitate care îngroapă țara asta”
Libertatea
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
CSID
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696 km/h! Șoferul, amendat cu 6.600 de euro
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia