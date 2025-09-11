Limba română devine materie obligatorie într-un colegiu din Franța

Inițiativa a fost anunțată de Ambasada României în Franța și reprezintă o premieră în relațiile educaționale dintre cele două țări.

„O veste foarte bună la început de nou an școlar: Program pilot de învățare a limbii române în sistemul public francez”, a anunțat joi Ambasada României la Paris.

Limba română va fi predată până în clasa a XII-a

Proiectul este implementat în cadrul unui colegiu din localitatea Blanc-Mesnil, departamentul Seine-Saint-Denis – regiunea Ile-de-France, unde învață numeroși copii români.

„Programul pilot se va desfășura pe parcursul mai multor ani și are ca obiective creșterea graduală a numărului de elevi și structurarea unui curs de formare în limba română, în cadrul sistemului școlar francez, până la nivelul clasei a XII-a”.

Ambasada a mulțumit „tuturor celor implicați în reușita acestui proiect”, menționând în mod special conducerea colegiului, profesorul universitar Alexandru Mardale de la Institutul francez de Limbi și Civilizații Orientale, elevii și părinții acestora, autoritățile franceze centrale și cele de la nivel local.

Inclusă deja în oferta educațională a Franței

Limba română este deja prezentă în Franța în mai multe contexte educaționale. La nivel universitar, instituții prestigioase precum INALCO și Université Sorbonne Nouvelle oferă cursuri de limbă și civilizație română, de la licență până la doctorat.

În unele școli generale, inclusiv în Blanc-Mesnil, au existat cursuri opționale de limbă și cultură română, susținute de comunitățile locale sau prin parteneriate educaționale.

Potrivit Oficiul francez de Informare privind Educația și Profesiile – principalul furnizor de informații oficiale despre sistemul educațional francez, limba română poate fi aleasă ca a treia limbă străină în liceele franceze, acolo unde este disponibilă.