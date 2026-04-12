Un bărbat a construit un minisubmarin pentru papagalul său. Este primul papagal care face snorkeling

Un bărbat a construit un minisubmarin pentru papagalul său. Experimentul care a dus pasărea sub apă a avut loc în Bahamas. Probabil, este primul papagal care face snorkeling.
sursa foto: Interesting world, X
Petru Mazilu
12 apr. 2026, 10:39, Știri externe

Un bărbat a construit un minisubmarin astfel încât papagalul său să poată experimenta viața sub apă, potrivit Futurism. Este vorba despre Steven Lawyer, proprietarul unui papagal de șase ani pe nume Bebe. Experimentul a avut loc în Bahamas, iar papagalul a intrat voluntar în minisubarin.

Omul a filmat scena și ulterior a publicat filmarea care a devenit virală.

„Ne place să facem snorkeling, iar lui îi place să facă tot ce facem noi cu noi. Așa că m-am gândit hai să găsim o modalitate să-l lăsăm să facă snorkeling cu noi”, a declarat Lawyer pentru WBNS.
Submarinul a fost făcut manual dintr-o butelie de aer pentru paintball, un contor de oxigen și greutăți de plumb.

Supranumit „Bebosphere”, tubul i-a permis papagalului verde să se scufunde până la aproximativ un metru sub suprafață apei, în apropierea recifului.

Papagalul a rămas calm pe tot parcursul încercării.

„Îmi cunosc pasărea, știu cum arată când este nervoasă. Papagalul este intrigat, a intrat voluntar în tub”, a declarat Lawyer

Pe lângă explorarea lumii subacvatice, Bebe l-a însoțit pe Lawyer în 15 sărituri cu parașuta. Atunci a fost folosit un recipient transparent, atașat de costumul proprietarului.

