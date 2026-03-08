Prima pagină » Știri externe » Profesor de liceu din Georgia, ucis în urma unei farse scăpate de sub control. Cinci adolescenți, arestați

Profesor de liceu din Georgia, ucis în urma unei farse scăpate de sub control. Cinci adolescenți, arestați

Un profesor de liceu din Gainesville, Georgia, SUA, a fost ucis în urma unei farse care a luat o întorsătură neașteptată în fața casei sale. Farsa a fost pusă la cale de cinci elevi, care au fost arestați între timp.
Profesor de liceu din Georgia, ucis în urma unei farse scăpate de sub control. Cinci adolescenți, arestați
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa foto: Unsplash
Diana Nunuț
08 mart. 2026, 16:57, Social

Un profesor de liceu din Gainesville, Georgia, a fost lovit mortal în fața casei sale într-un accident bizar, când cinci adolescenți au vizat casa sa într-o farsă care a luat o întorsătură neașteptată în timpul nopții.

Potrivit The Sun, totul a început joi seara, când bărbatul în vârstă de 40 de ani, profesor la North Hall High School, i-a văzut pe adolescenți „aruncând” hârtie igienică peste casa sa.

Acesta a ieșit din casă pentru a-i confrunta pe cei care puneau la cale farsa. În timp ce adolescenții se urcau în mașini pentru a fugi de la fața locului, bărbatul s-a împiedicat și a căzut pe șosea, unde a fost lovit de camioneta condusă de unul dintre adolescenții în vârstă de 18 ani.

Bărbatul a primit primul ajutor din partea celor care au comis farsa până la sosirea la fața locului a echipajelor medicale. Ulterior, el a fost transportat la Centrul Medical Northeast Georgia din Gainesville. Din nefericire, din cauza rănilor suferite, bărbatul a murit la unitatea medicală.

Acum, adolescentul care a comis fapta, dar și cei patru presupuși complici ai săi, toți în vârstă de 18 ani, au fost arestați în fața casei lui Hughes și acuzați de încălcarea proprietății private, scrie The New York Post.

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Pot femeile din România să aibă un echilibru între activitatea profesională și viața de familie?
G4Media
Nicușor Dan a făcut-o „PRIMĂ DOAMNĂ” pe Mirabela Grădinaru. Cei doi NU sunt căsătoriți! Totul despre „metoda Concubinajul”
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid'
Cancan
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport
Ea este Elena, românca dispărută de șase zile în Italia. Poliția cere ajutor: „Oricine are informații să sune la 112”
Libertatea
Te simți umflat, inflamat sau fără energie? Uleiul NATURAL care poate susține inflamația, colesterolul și glicemia
CSID
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
Promotor