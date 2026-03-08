Profesor de liceu din Georgia, ucis în urma unei farse scăpate de sub control. Cinci adolescenți, arestați

Un profesor de liceu din Gainesville, Georgia, a fost lovit mortal în fața casei sale într-un accident bizar, când cinci adolescenți au vizat casa sa într-o farsă care a luat o întorsătură neașteptată în timpul nopții.

Potrivit The Sun, totul a început joi seara, când bărbatul în vârstă de 40 de ani, profesor la North Hall High School, i-a văzut pe adolescenți „aruncând” hârtie igienică peste casa sa.

Acesta a ieșit din casă pentru a-i confrunta pe cei care puneau la cale farsa. În timp ce adolescenții se urcau în mașini pentru a fugi de la fața locului, bărbatul s-a împiedicat și a căzut pe șosea, unde a fost lovit de camioneta condusă de unul dintre adolescenții în vârstă de 18 ani.

Bărbatul a primit primul ajutor din partea celor care au comis farsa până la sosirea la fața locului a echipajelor medicale. Ulterior, el a fost transportat la Centrul Medical Northeast Georgia din Gainesville. Din nefericire, din cauza rănilor suferite, bărbatul a murit la unitatea medicală.

Acum, adolescentul care a comis fapta, dar și cei patru presupuși complici ai săi, toți în vârstă de 18 ani, au fost arestați în fața casei lui Hughes și acuzați de încălcarea proprietății private, scrie The New York Post.