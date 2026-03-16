Reformele sociale propuse de OCDE: scurtarea concediului matern, taxe mai mari pe alcool și produse nesănătoase, un acces mai facil la servicii medicale

Mathias Cormann, secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, a declarat, în cadrul evenimentului de lansare a Studiului Economic 2026 pentru România elaborat de OCDE, a propus reforme sociale, pentru creșterea forței de muncă.
Sursă foto:Alexandra Pandrea / GMN / Mediafax Foto
Daiana Rob
16 mart. 2026, 12:59, Economic

În cadrul discursului său, Mathias Cormann, secretar general al OCDE, dar și fost ministru de finanțe în Australia, a propus o serie de reforme sociale. Printre acestea se află reforme în sănătate, dar și investițiile în extinderea serviciilor de îngrijire a copiilor, precum și scurtarea concediului maternal.

Mai puține femei angajate în România. Ce ar putea face statul

Secretarul general al OCDE a precizat că în România, în 2024, procentul de femei angajate, care se află la vârstă activă pentru muncă era mai mic cu 9% decât în țările OCDE.

În 2024, 55 % dintre femeile aflate la vârsta activă erau angajate în România, comparativ cu 64 % în țările din OCDE, în medie, și cu 72 % dintre bărbații români.

„Având în vedere scăderea semnificativă a populației de vârstă activă, asigurarea utilizării tuturor resurselor umane disponibile, în special a femeilor, va fi extrem de importantă pentru succesul economic continuu al țării în viitor”, a declarat Cormann.

Secretarul General al OCDE propune extinderea serviciilor de îngrijire pentru copii și scurtarea concediului medical pentru mame.

„Prin urmare, extinderea serviciilor de îngrijire a copiilor și scurtarea concediului parental de lungă durată ar contribui la creșterea stimulentelor pentru femei de a intra și de a se reîntoarce pe piața muncii mai rapid. Îmbunătățirea accesului la sprijinul specific pentru ocuparea forței de muncă destinat femeilor care doresc să se întoarcă la muncă după nașterea unui copil ar putea facilita reintegrarea acestora pe piața muncii”, a declarat Cormann.

Populația cu vârstă de muncă s-a redus

Populația în vârstă de muncă din România s-a redus de la 13,4 milioane în 1990 la 11,1 milioane în 2024. Cormann a precizat că există o serie de factori, printre care a amintit migrația, dar și impactul social al îmbătrânirii populației.

Oficialul atrage atenția că populația cu vârstă activă de muncă poate să scadă și mai mult în viitor, ajungând chiar până la 8,5 milioane până în 20250, motiv pentru care, OCDE propune „o strategie cuprinzătoare pentru a stimula participarea pe piața muncii a lucrătorilor în vârstă, a femeilor și a tinerilor”.

Mathias Cormann a lăudat reforma sistemului de pensii

„Recenta reformă a sistemului de pensii, care leagă vârsta de pensionare de speranța de viață, va contribui la încurajarea prelungirii vieții active. În paralel, îmbătrânirea sănătoasă poate ajuta lucrătorii să aibă vieți profesionale mai lungi”, a declarat secretarul general al OCDE.

Acesta precizează că rata de ocupare a forței de muncă pentru persoanele cu vârste cuprinse între 60 și 64 de ani este de 36 % în România, comparativ cu o medie de 56 % în țările OCDE, începând cu 2024.

OCDE propune impozite mai mari pe tutun, alcool și alte produse nesănătoase

Propunerile sunt puse pe seama unei îmbătrâniri mai sănătoase, care îi poate determina pe români să fie mai productivi și să muncească mai mult timp. De asemenea, OCDE propune și reforme propriu-zise în sănătate, precum un acces mai bun la îngrijiri medicale.

„Consolidarea rolului preventiv al medicilor de familie și îmbunătățirea accesului la îngrijiri de calitate pentru grupurile vulnerabile ar contribui la îmbunătățirea eficienței sistemului de sănătate. Un stil de viață mai sănătos ar putea fi încurajat prin reglementări mai stricte și impozite mai mari pe alcool, tutun și alimentele nesănătoase”, a declarat Mathias Cormann.

Oficialul a precizat că, în 2023, o român cu vârsta de 50 de ani se putea aștepta la încă 13 ani de viață sănătoasă, în timp ce media la nivel UE este de 19 ani în plus.

 

Citește și

Recomandarea video

Noul sistem franco-italian de apărare antiaeriană SAMP/T NG, conceput pentru a contracara rachetele balistice și văzut ca o alternativă la Patriot, va fi testat în Ucraina
G4Media
Cine este românca de OSCAR. A câștigat statueta în 2026: „Nu mi-am imaginat niciodată”
Gandul
Amantlâc! Bogdan Stancu s-a cuplat cu o celebră prezentatoare TV, deși e căsătorit. Avem imaginile incendiare
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
Dezmățul primarilor pe bani publici continuă. Edilii vor toca 18 miliarde de lei în 2026, deși Curtea de Conturi le-a găsit nenumărate nereguli
Libertatea
Doliu în televiziune! Un celebru prezentator tv a murit! Boala nemiloasă care i-a distrus plămânii. Medicii nu au mai putut să-l salveze
CSID
Primul oraș din România cu radare fixe e-Sigur. Amenzile ajung acasă în câteva zile
Promotor