Doliu în medicina românească. A murit medicul care a adus pe lume mii de copii prin FIV

Comunitatea medicală românească este în doliu după decesul conf. univ. dr. Nicolae Poiană, medic primar obstetrică-ginecologie și unul dintre pionierii fertilizării in vitro din România.

Anunțul a fost făcut de dr. Niculescu și de echipa clinicii Mediplus, fondată de regretatul medic.

O carieră impresionantă

Conf. univ. dr. Nicolae Poiană avea o experiență de peste 40 de ani de activitate în obstetrică-ginecologie. În această perioadă a realizat peste 9.000 de nașteri și 8.000 de intervenții chirurgicale ginecologice.

Printre cele mai importante competențe pe care le-a dobândit se numără colposcopie, laparoscopie, histeroscopie, ecografie obstetrică-ginecologie și fertilizare in vitro, potrivit Adevărul.

A avut o abordare completă a chirurgiei ginecologice, de la tehnici endoscopice la chirurgia oncologică ginecologică.

Fondatorul clinicii Mediplus

În 2005, dr. Poiană a pus bazele clinicii Mediplus, care sub coordonarea sa a devenit un reper în medicina femeii. Clinica a fost transformată într-un loc în care profesionalismul se îmbină cu empatia.

În 2017, a predat ștafeta coordonării clinicii dr. Niculescu, care a anunțat cu profundă durere trecerea în neființă a mentorului său.

„Un nume de referință în obstetrică-ginecologie și pionier în reproducerea asistată în România, conf. dr. Poiană a fost fondatorul clinicii Mediplus, pe care a transformat-o într-un reper de excelență”, a scris dr. Niculescu.

Activitate didactică și științifică

Activitatea didactică și științifică a ocupat o parte importantă din parcursul profesional al conf. dr. Poiană. Aceasta s-a materializat în articole, monografii și numeroase participări la tratate de chirurgie.

Era membru fondator al unor societăți medicale de renume: Societatea Română de Obstetrică-Ginecologie, Societatea Română de Menopauză, Societatea Română de Urologinecologie, Societatea Română de Medicină Reproductivă și Societatea Română de Endocrinologie Ginecologică, Societatea Română de Medicină Materno Fetală, Societatea Română de Neuropsihoendocrinologie.

Contribuție la integrarea europeană

Un proiect important în care a fost implicat a fost cel în care, ca parte din echipa română de negociatori cu Comunitatea Europeană, a susținut dreptul la echivalare a studiilor și libera circulație a medicilor și asistenților medicali în spațiul comunitar.

Mesajul clinicii Mediplus

Echipa clinicii Mediplus a transmis un mesaj emoționant: „Astăzi, comunitatea medicală și toate generațiile de paciente pe care le-a îngrijit pierd un om excepțional — un profesionist de o rară dăruire, un mentor și un prieten de neînlocuit”.

„Dr. Poiană a fost nu doar un clinician dedicat, ci și un educator și inovator respectat. Pentru noi, la Mediplus, a fost mai mult decât un fondator — a fost un mentor, un model de integritate și un adevărat prieten”, se arată în mesaj.

Moștenirea sa va continua

„Moștenirea sa profesională și umană va continua să inspire întreaga echipă și toate generațiile de specialiști care îi urmează pașii. Vom continua cu aceeași responsabilitate misiunea pe care ne-a încredințat-o — să fim alături de femei în fiecare etapă a vieții lor”, au mai transmis reprezentanții clinicii Mediplus.

Conf. univ. dr. Nicolae Poiană a fost medicul mai multor vedete și a dat speranță mii de cupluri care și-au dorit un copil.