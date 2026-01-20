Prima pagină » Politic » Comitetul pentru legile Justiției, criticat de Sorin Grindeanu: Legile se fac în Parlament. În felul ăsta se fac legile în țara asta

Sorin Grindeanu a criticat dur, marți, în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, existența „comitetului pentru legile justiției”, despre care spune că funcționează fără explicații clare și în afara circuitului democratic. Liderul PSD a dezvăluit că atât USR, cât și UDMR l-au întrebat pe premierul Ilie Bolojan care este rolul acestei structuri, însă nu au primit niciun răspuns, subliniind că legislația în Justiție trebuie făcută în Parlament, cu respectarea Constituției și a referendumului.
Grindeanu, despre numirile la SRI și SIE: Președintele propune, Parlamentul votează. Directorii trebuie să cunoască arhitectura statului
Sorin Grindeanu critică acordul Mercosur votat de România: „Este anormal să angajezi țara pe zeci de ani fără să explici românilor ce se întâmplă”
Liderul PSD despre invitația făcută României de Trump: Aici nu e de stat pe gânduri, răspunsul e da
Grindeanu, despre acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: Nu vreau să-l apăr. Eu am mai văzut filmul ăsta
Sorin Grindeanu despre relația cu premierul țării: Cu Ilie Bolojan nu se interacționează simplu
Gabriel Pecheanu
20 ian. 2026, 15:33, Politic

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, de la Gândul, critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzând lipsa de transparență în privința „comitetului pentru legile justiției”, subiect care a generat nelămuriri chiar în interiorul coaliției de guvernare.

Grindeanu a declarat că atât UDMR, cât și USR au cerut explicații premierului, în ședința de coaliție, cu privire la rolul și scopul acestui comitet.

„UDMR și USR au întrebat pe primul ministru în coaliție ce-i cu comitetul ăla pentru legile justiției. Că noi nu suntem… Avem Parlament, avem comisii juridice. În felul ăsta se fac legile în țara asta”, a spus liderul PSD.

Potrivit acestuia, întrebările au vizat inclusiv respectarea cadrului constituțional și a referendumului care interzice adoptarea de ordonanțe de urgență în domeniul Justiției.

„Avem un referendum care spune clar că nu poți să faci ordonanțe de urgență în Justiție. În Parlament se fac aceste lucruri”, a subliniat Grindeanu.

Liderul social-democrat susține că premierul nu a oferit un răspuns clar în fața acestor întrebări.

Grindeanu a precizat că ministrul Justiției este reprezentat formal, „prin natura funcției”, dar că, în acest moment, ar exista aproximativ 200 de propuneri formulate în cadrul comitetului, fără ca acestea să fie cunoscute public.

„Eu nu știu care este expertiza unor doamne de la Vocea României, de exemplu, în ceea ce privește legile Justiției. Nu vă supărați”, a spus liderul PSD, criticând implicarea unor persoane fără pregătire juridică în elaborarea unor acte normative sensibile.

Acesta a insistat că există un circuit democratic clar pentru modificarea legislației:
„Știu că în țara asta există CSM, există comisii parlamentare la Senat și la Camera Deputaților. Sunt lucruri care se pot discuta într-o formă organizată.”

Grindeanu a ținut să precizeze că nu respinge contribuția societății civile, dar avertizează că aceasta nu poate înlocui procedurile instituționale.

„Tot ce vine dinspre societatea civilă e bine venit, dar asta nu înseamnă că lucrurile nu trebuie să intre pe circuitul democratic corect al unei țări membre a Uniunii Europene”, a concluzionat liderul PSD, spunând că privește „cu îngrijorare” desfășurarea legată de acest comitet și finalitatea sa.

