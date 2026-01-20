Prima pagină » Politic » Grindeanu: măsurile PSD de relansare economică vor fi aprobate de Guvern prin angajarea răspunderii, la pachet cu reforma administrației publice

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, că măsurile propuse de social-democrați pentru relansare economică vor fi aprobate de Guvern prin angajarea răspunderii în Parlament, „la pachet cu reforma administrației publice”.
„Măsurile PSD de relansare economică vor fi aprobate de Guvern, prin angajarea răspunderii în Parlament, la pachet cu reforma administrației publice! Este o decizie unanimă a Coaliției de guvernare luată după (prea) multe luni în care am făcut eforturi susținute să-l convingem pe prim-ministrul Ilie Bolojan că susținerea firmelor românești reprezintă o prioritate absolută a Guvernului!”, a scris Grindeanu pe pagina sa de Facebook.

Liderul PSD susține că pachetul include măsuri pentru stimularea investițiilor, precum credit fiscal majorat, garanții pentru IMM-uri, amortizare accelerată și deduceri suplimentare pentru cercetare-dezvoltare.

„Este un gest logic și așteptat de tot mediul de afaceri! Măsurile includ credit fiscal majorat și alte facilități pentru stimularea noilor investiții – garanții pentru IMM-uri, amortizare accelerată, deduceri suplimentare pentru investițiile în cercetare-dezvoltare. În aceeași măsură, reprezintă și un gest de reparație morală după ce, în 2025, tot efortul guvernării de a reduce deficitul bugetar s-a făcut cu eforturile populației și firmelor. Tocmai de aceea, mă aștept ca nimeni din Guvern să nu se laude cu un eventual deficit pe 2025 mai mic decât cel asumat în fața Comisiei Europene! Nu te poți lăuda că ai tăiat de la investiții și ai crescut taxele și impozitele”, a precizat acesta.

Președintele PSD mai afirmă că reducerea deficitului ar trebui să fie rezultatul unei creșteri economice, nu al tăierilor de investiții.

„PSD insistă ca deficitul trebuie să fie diminuat ca o urmare firească a unei creșteri economice sănătoase, nu al tăierilor continue de investițiile ce sunt gura de oxigen a mediului de afaceri.
De aceea, programul de relansare economică propus de PSD este soluția firească pentru a proteja și susține companiile românești, aceasta fiind singura garanție a unei dezvoltării sănătoase a economiei noastre”, a mai scris Grindeanu.

