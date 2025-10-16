DNA, despre perchezițiile la șefa Spitalului Militar Central: Faptele sunt din perioada 2020-2023

Faptele pentru care DNA face percheziții joi dimineața la domiciliul comandantului Spitalului Militar „Dr. Carol Davila”, generalul Florentina Ioniță, au legătură cu evenimente din perioada 2020 – 2023, potrivit unui comunicat oficial al procurorilor.

Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiuni de corupție săvârșite de militari fac cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea de către cadre medicale militare, a unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, în perioada 2020 – 2023.

„În cursul zilei de 16 octombrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 19 locații situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, dintre care una într-un birou aflat într-o instituție publică, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice. Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, transmite DNA într-un comunicat de presă.

Procurorii militari ai DNA fac, joi dimineață, percheziții la domiciliul șefei Spitalului Militar, Florentina Ioniță, aceasta fiind suspectată de mai multe fapte de corupție care au intrat de mai demult timp în atenția procurorilor.

Florentina Ioniță este prima femeie general din sistemul militar, apropiată de doi foști președinți ai României și de trei foști premieri, comandant al Spitalului Militar „Dr. Carol Davila”. Aflată la conducerea Spitalului Militar de 11 ani, Florentina Ioniță ar fi cumulat o serie de funcții militare și ar fi plătit inclusiv salarii suplimentare. În vizorul procurorilor ar exista și o serie de proiecte europene în care Ioniță ar fi lucrat și ar fi încasat sume importante, scrie gandul.ro.

Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari al DNA o suspectează, printre altele, pe Ioniță, de uzurpare de calități oficiale, de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu, prejudiciul estimat de procurori în acest caz fiind de aproximativ 8,2 milioane de lei.

Potrivit unor surse judiciare, în dosar, până în prezent, Serviciul militar al DNA are nu mai puțin de 17 suspecți. În acest caz, procurorii efectuează 19 percheziții.

Florentina Ioniță (61 de ani) este general de 2 stele și prima femeie general din istoria Spitalului Militar avansată în grad de fostul președinte al României, Klaus Iohannis, cu ocazia Zilei Naționale de 1 decembrie în 2015.