DNA s-a digitalizat cu banii din PNRR. Ce au cumpărat procurorii cu 2,5 milioane de euro

Direcția Națională Anticorupție susține că a implementat deja, în calitate de beneficiar, proiectul „Consolidarea și dezvoltarea infrastructurii IT&C a DNA în vederea continuării procesului de digitalizare”, finanțat de către Ministerul Justiției (MJ) în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Contractul de finanțare a fost încheiat în martie 2024, cu nr. 1/18452/2024/13.03.2024. Iar obiectivul proiectului a fost modernizarea infrastructurii IT a Direcției Naționale Anticorupție, în vederea consolidării și dezvoltării infrastructurii de hardware și software pentru serviciile de comunicații de date.

Valoarea totală a proiectului finalizat de DNA a fost de 12.708.426,49 lei (2,5 milioane de euro), din care 10.507.500 lei reprezintă valoarea eligibilă (fonduri europene nerambursabile din PNRR), iar 2.200.926,49 lei reprezintă valoarea neeligibilă (TVA).

Perioada de implementare a fost de 27 de luni de la semnarea contractului de finanțare, respectiv în perioada 13 martie 2024 – 30 iunie 2026.

Procurorii susțin că în cadrul proiectului au fost cumpărate:

stații de lucru

laptopuri,

echipamente multifuncționale alb-negru și color,

scanere multifuncționale,

distrugătoare de documente, l

icențe Office,

soluții pentru backupul datelor și monitorizarea infrastructurii IT.

„Prin implementarea proiectului au fost realizate investițiile necesare pentru modernizarea infrastructurii IT a Direcției Naționale Anticorupție și pentru susținerea procesului de transformare digitală a activităților desfășurate la nivel instituțional. Investițiile realizate au contribuit la creșterea capacității operaționale și la eficientizarea procesării electronice a sesizărilor, actelor procedurale și comunicărilor oficiale, prin asigurarea resurselor tehnice necesare desfășurării activității curente”, arată procurorii DNA

Proiectul derulat de DNA a asigurat accesul personalului la sistemele informatice și la instrumentele necesare gestionării activității operaționale. Prin asigurarea compatibilității tehnice cu sistemul centralizat ECRIS V și prin consolidarea disponibilității și rezilienței infrastructurii IT, au fost îmbunătățite schimbul de informații și interacțiunea digitală dintre Direcția Națională Anticorupție și celelalte instituții din sistemul judiciar.

„În ansamblu, rezultatele proiectului contribuie la dezvoltarea unui cadru operațional modern, sigur și interoperabil, care facilitează eficientizarea proceselor interne și susține implementarea obiectivelor de digitalizare asumate prin PNRR. Proiectul a sprijinit atingerea jalonului 164 din PNRR „Sistemul electronic de management al cauzelor ECRIS V și transformarea digitală a sistemului judiciar” (cu termen de realizare iunie 2026), aferent Investiției 4 „Digitalizarea sistemului judiciar” (componenta 7 „Transformare digitală”)”, susține DNA.