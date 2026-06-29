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Odeta Nestor, apropiata lui Ciprian Ciucu, schimbă arestul preventiv cu arestul la domiciliu. Decizia Curții de Apel București

Judecătorii Curții de Apel București au decis ca Odeta Nestor, apropiata primarului general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu să fie plasată în arest la domiciliu.
Odeta Nestor, apropiata lui Ciprian Ciucu, schimbă arestul preventiv cu arestul la domiciliu. Decizia Curții de Apel București
Sorina Matei
29 iun. 2026, 17:05, Justiţie
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Curtea de Apel București a decis astăzi să admită contestația depusă de Odeta Nestor, în dosarul DNA în care a fost pusă sub acuzare pentru complicitate la luare de mită, dare de mită, în formă continuată (3 acte materiale), dare de mită și instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

Soluția instanței este următoarea:

  • Admite contestația declarata de inc. 1, desființează încheierea contestata și rejudecand în fond: respinge propunerea de luare a măsurii arestării preventive privind pe inc.1, înlocuiește măsura arestării preventive cu masura arestului la domiciliu privind pe inc.1 pe o perioada de 30 de zile, începând cu data de 29.06.2026 pana la data de 28.07.2026 inclusiv(….).
  • Respinge ca nefondată contestația formulată de inc.2(…) Definitivă(…)”.

Tribunalul București a explicat în motivarea în care o menținuse pe Nestor în penitenciar cum Nestor dădea mai multe sume cu titlu de mită funcționarilor ONJN.

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