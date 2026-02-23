Participare record și premii pentru România la HONOR Talents Global Design Awards

Programul oferă o platformă internațională prin care noua generație își poate face vocea auzită, folosind tehnologia ca instrument de exprimare și inovație.

„Acest program reflectă angajamentul constant al HONOR de a oferi tinerilor creatori oportunități concrete de afirmare. Pe măsură ce tehnologia evoluează, expresia artistică devine tot mai diversă și poate contribui la dezvoltarea sustenabilă a societății. Prin inițiativele și parteneriatele noastre, ne propunem să extindem platformele care susțin educația, mentoratul și dezvoltarea profesională pentru noile generații de creatori” a declarat Leila Li, Director Marketing HONOR Technology CEE & Nordics.

NextGen Creators România, prima ediție locală a competiției globale

În 2025, România a găzduit pentru prima dată o etapă locală a competiției internaționale HONOR Talents Global Design Awards, prin programul NextGen Creators România, organizat în parteneriat cu The INSTITUTE. Inițiativa oferă tinerilor designeri și artiști acces direct la scena internațională.

„Ne bucurăm să vedem cum creativii români își găsesc locul într-o competiție internațională care pune tehnologia în dialog cu arta și designul. HONOR Talents nu este doar un concurs, ci o platformă care susține generațiile emergente și le conectează la un ecosistem global de inovație”, a declarat Andrei Borțun, CEO The Institute.

Un număr semnificativ de înscrieri a venit din zona universitară, din partea unor centre academice precum Universitatea de Artă și Arhitectură “Ion Mincu” – Facultatea de Arhitectură de Interior, Universitatea Națională de Arte București sau Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca. Participarea la concurs le-a oferit studenților și tinerilor creativi ocazia de a experimenta teme care îmbină designul, arta digitală, cultura vizuală și tehnologia, într-un cadru competitiv internațional. Pentru mulți dintre ei, competiția a reprezentat primul contact cu o evaluare internațională și cu un juriu multidisciplinar.

Juriul expertiză din arhitectură, design, educație și zona creativ-digitală

Etapa locală a fost evaluată de un juriu(1) divers format din profesioniști din mediul academic, design, arhitectură, marketing și industrii creative. Din componența sa au făcut parte reprezentanți HONOR, profesori ai Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, specialiști în design de produs și comunicare vizuală, dar și voci relevante din zona culturală și digitală.

Diversitatea juriului a reflectat chiar spiritul competiției: un dialog între estetică, funcționalitate, tehnologie și relevanță culturală. Evaluarea a urmărit originalitatea conceptului, coerența vizuală, integrarea tehnologiei și potențialul de scalare internațională.

„ Colaborarea cu HONOR deschide pentru studenți un spațiu real de explorare și afirmare creativă. Astăzi, tehnologia nu mai este doar un instrument, ci un limbaj al creației, iar dialogul dintre inovație și artă devine esențial pentru formarea noii generații de designeri. Un astfel de parteneriat le oferă tinerilor nu doar vizibilitate, ci și șansa de a-și construi o direcție profesională relevantă într-un context internațional” a declarat Oana Diaconescu, Decan al Facultății de Arhitectură de Interior, UAUIM.

Din componenta juriului competiției europene(2) a făcut parte și Justin Baroncea, arhitect, designer, autor de cărți și profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”din București, România, din 2011.

HONOR Talents, o competiție care reflectă temele și preocupările generației digitale

Etapa locală a reunit un număr semnificativ de lucrări înscrise din întreaga țară din partea universităților de profil sau centrelor academice importante. Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, Universitatea Națională de Arte din București și Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca. Proiectele au abordat teme actuale, relația dintre tehnologie și identitate culturală, dialogul dintre generații, viitorul designului și impactul inteligenței artificiale în creația vizuală. O parte dintre lucrări au explorat zona interfețelor digitale și a instalațiilor interactive sau au propus concept de design aplicate ecosistemului HONOR. Altele au reinterpretat diversitatea culturală sau au abordat tema viitorului printr-un limbaj vizual matur și coerent.

În urma jurizării, clasamentul etapei locale din România(3) a fost următorul:

Locul I – Maria Busurcă, cu lucrarea “One Rhythm, Many Voices” (UAUIM București);

Locul II – Valentin Lazăr, cu lucrarea “Synced” (absolvent UNArte București);

Locul III – Muscalu Teodora Denisa, cu lucrarea “YOUTH MATRIX” (absolventă UAD Cluj-Napoca și masterand la UNArte București).

Premiile au recompensat atât creativitatea, cât și capacitatea de a integra tehnologia într-un concept coerent și relevant pentru generația digitală actuală.

Rezultate notabile la nivel european

In etapa europeană(4) a HONOR Talents, din cele nouă premii acordate, patru au revenit creativilor români. Proiectele semnate de Valentin Lazăr și Ceriza Petrescu au obținut locul II, iar Andreea Henteș și Simona Tănase s-au clasat pe poziția a III-a a podiumului. Rezultatele confirmă vizibilitatea și competitivitatea scenei creative locale într-un context international. NextGen Creators România a demonstrat că talentul local poate concura la nivel european și global atunci când are acces la platforme relevante. Această primă ediție a plasat România oficial pe harta internațională a competiției HONOR Talents și confirmă forța unei noi generații de creativi.

„Rezultatele HONOR Talents 2025 arată că România are o comunitate creativă activă și competitivă la nivel internațional. Numărul record de participanți și premiile obținute în concursul internațional confirmă că tinerii artiști români pot concura la cel mai înalt nivel” a declarat Sabina Știrb, Marketing Director HONOR România.

Finaliștii vor beneficia de expunere locală și internațională, precum și interacțiuni directe cu echipele globale HONOR de design, cercetare și dezvoltare. Lucrările câștigătoare vor fi prezentate publicului din România în cadrul unei expoziții itinerante planificate pentru jumătatea anului 2026.

Despre HONOR

HONOR este o companie lider global în domeniul ecosistemelor de dispozitive AI. HONOR își propune să revoluționeze interacțiunea dintre om și tehnologie, pentru a pune beneficiile inteligenței artificiale în slujba oamenilor, în viața de zi cu zi. Compania își propune să acționeze dincolo de granițele industriei și să colaboreze deschis, fără bariere, cu alte companii de tehnologie pentru a produce valoare reală pentru utilizatori și parteneri. Portofoliul său inovator de produse include telefoane, tablete și o mare varietate de dispozitive portabile bazate pe inteligență artificială. HONOR își propune să ofere utilizatorilor instrumente eficiente de a se conecta la noua lume inteligentă și la beneficiile sale.