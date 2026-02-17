Prima pagină » Diverse » Producător român de microbuze din Câmpina intră în liga mare a transportului european

Un producător român de microbuze reușește să se impună tot mai clar pe piața europeană de transport de persoane, demonstrând că adaptarea la cerințele internaționale și investițiile în tehnologie pot transforma o companie locală într-un jucător regional.
Producător român de microbuze din Câmpina intră în liga mare a transportului european
Foto: aveuro.com
Departamentul Economic
17 feb. 2026, 13:06, Comunicate De Presa

Aveuro International, companie cu sediul în Câmpina, și-a construit în ultimul deceniu un parcurs solid în industria transportului, cu un accent clar pe export și diversificare.

Povestea acestui producător român de microbuze începe în urmă cu peste zece ani, odată cu lansarea primelor modele destinate transportului de persoane. Strategia de dezvoltare a inclus, încă din fazele incipiente, extinderea pe piețele externe. Din 2015, compania a fost prezentă constant la târguri internaționale de profil din Belgia, Germania și Spania, urmărind tendințele din industrie și cerințele operatorilor europeni.

Producător român de microbuze cu portofoliu diversificat

Portofoliul companiei s-a extins rapid, acoperind segmente variate: microbuze premium, vehicule pentru transport școlar și soluții dedicate transportului urban. Fiecare model este configurat în funcție de cerințele pieței țintă, de la nivelul de confort până la dotările de siguranță.

Printre modelele reprezentative se numără un microbuz de 19 locuri, realizat pe platformă Sprinter, considerat primul microbuz de acest tip produs în Europa. Vehiculul este echipat cu scaune din piele, sistem multimedia conectat permanent la internet și o baterie de mare capacitate, care poate fi încărcată complet în mai puțin de o oră.

Un capitol important în strategia acestui producător român de microbuze îl reprezintă electrificarea. Interesul pentru vehicule electrice a apărut încă din 2017, iar procesul de dezvoltare și omologare a durat aproximativ un an. În segmentul urban electric, autonomia poate ajunge până la 500 de kilometri, un criteriu esențial pentru operatorii de transport public.

De asemenea, compania a dezvoltat soluții inovatoare de accesibilitate, inclusiv un sistem unic de acces lateral pentru cărucioare rulante, direct de pe trotuar. În paralel, microbuzele școlare adaptate cerințelor locale au contribuit la consolidarea reputației pe piața internă și la creșterea încrederii la export.

Prin orientarea către export, diversificarea portofoliului și investițiile timpurii în soluții electrice, acest producător român demonstrează că industria auto locală poate concura cu succes pe piața europeană.

