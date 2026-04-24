Poate Trump să elimine Spania din NATO? Ce spune tratatul

O scurgere de informații dintr-un e-mail al Pentagonului arată că SUA analizează posibilitatea de a „suspenda” Spania din apartenența sa la NATO, potrivit Reuters. Președintele Guvernului, Pedro Sánchez, a respins conținutul acelui „email” și a declarat că Executivul lucrează pe baza „documentelor oficiale și a pozițiilor Guvernului Statelor Unite”, scrie El Economista.

Totuși, simpla intenție a ridicat o întrebare: poate președintele Statelor Unite, Donald Trump, să suspende sau să expulzeze Spania din NATO? Răspunsul scurt este nu: nici Washingtonul, nici o altă capitală aliată nu pot decide suspendarea sau excluderea Spaniei sau a oricărui alt stat din alianța militară.

Tratatul Atlanticului de Nord nu prevede niciun instrument juridic de coerciție, sancțiune, suspendare sau expulzare a unui stat membru. Singura opțiune este ca un stat să părăsească NATO din proprie inițiativă. De asemenea, SUA nu dețin o autoritate specială în cadrul alianței. Deciziile sunt luate prin consens unanim între statele membre și pe baza principiului că un atac asupra unui membru este considerat un atac asupra tuturor.

Reuters subliniază că nici e-mailul Pentagonului nu explică în ce mod ar putea SUA să suspende Spania. Documentul face referire și la intenția de a sancționa Regatul Unit printr-o schimbare de interpretare privind suveranitatea asupra Insulelor Malvine, situate în Atlanticul de Sud, teritoriu care a generat un conflict armat între britanici și argentinieni.

Marginalizare politică

Există însă modalități indirecte prin care un stat poate fi „sancționat”. Una dintre ele ar fi retragerea forțelor americane din bazele militare de la Rota și Morón de la Frontera, din Andaluzia, ceea ce ar avea consecințe economice și strategice atât pentru Washington, cât și pentru Madrid.

Potrivit legislației Congresului SUA, Pentagonul nu poate ordona retragerea completă a trupelor din Europa, dar poate reloca unități între baze militare. Cu toate acestea, planurile de investiții ale Departamentului Apărării indică o prezență americană constantă în bazele din Spania, în ciuda tensiunilor politice dintre Trump și Sánchez.

O altă posibilitate ar fi creșterea presiunii politice asupra Spaniei prin măsuri care vizează forțele sale armate. Acestea ar putea include excluderea din misiuni importante, limitarea accesului la informații de intelligence, blocarea promovării unor ofițeri sau restricționarea vânzărilor și livrărilor de armament.

Cel mai apropiat precedent este cazul Turciei. În 2017, Ankara a decis să achiziționeze sisteme de apărare S-400 din Rusia. Ca răspuns, Donald Trump a decis excluderea Turciei din programul avionului de luptă F-35 Lightning II și aplicarea unor sancțiuni. Cu toate acestea, Turcia rămâne membră a NATO și, în contextul conflictelor din Orientul Mijlociu, a utilizat sisteme antiaeriene ale alianței pentru a doborî drone iraniene.