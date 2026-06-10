Scandalul uriaș care zguduie Bulgaria / Peste 100 de clădiri au fost ridicate ilegal într-o zonă protejată de pe litoralul Mării Negre

Un scandal de proporții zguduie Bulgaria, după ce autoritățile au descoperit că peste 100 de clădiri au fost construite fără autorizații într-o zonă protejată „Natura 2000” de pe litoralul Mării Negre, în apropiere de Varna, scrie Euractiv.

Cazul, cunoscut sub numele de „Baba Alino”, a devenit în ultimele săptămâni unul dintre cele mai controversate subiecte din presa bulgară și a declanșat mai multe anchete privind modul în care autoritățile locale și naționale au permis dezvoltarea unui complex rezidențial într-o arie naturală protejată.

Complexul – ridicat în zona forestieră dintre Varna și Nisipurile de Aur

În centrul scandalului se află un proiect imobiliar realizat de compania KYB Corporation, controlată de investitori ucraineni.

Complexul a fost construit în zona forestieră dintre Varna și stațiunea Nisipurile de Aur, într-un sit inclus în rețeaua europeană Natura 2000, destinată protejării habitatelor și speciilor vulnerabile.

Autoritățile bulgare susțin că lucrările au fost realizate fără autorizații de construcție valabile și încearcă acum să stabilească cine a permis dezvoltarea proiectului și de ce instituțiile statului nu au intervenit timp de mai mulți ani.

Patru anchete separate

Scandalul a depășit rapid nivelul unei dispute locale și s-a transformat într-o criză politică națională.

Parchetul de Apel din Varna a anunțat deschiderea a patru anchete separate.

Procurorii verifică posibile cazuri de neglijență în serviciu, emiterea unor documente suspectate că ar fi falsificate și eventuale complicități ale unor funcționari publici care ar fi ignorat ani întregi activitatea de construcție.

Primarul Varnei spune că documentele datează de dinaintea lui

Conflictul a implicat deja miniștri, lideri ai opoziției și chiar serviciile de securitate bulgare.

Ministrul Dezvoltării Regionale, Ivan Șișkov, a acuzat autoritățile locale că au permis dezvoltarea necontrolată a complexului.

De cealaltă parte, primarul orașului Varna, Blagomir Kotsev, susține că documentele-cheie privind proiectul au fost emise înainte ca actuala administrație să preia conducerea.

În dispută a fost atras și fostul premier Boiko Borissov, liderul partidului conservator GERB, acuzat de adversarii politici că poartă o responsabilitate indirectă pentru deciziile luate în timpul guvernelor sale.

Investitorul a fost blocat, inițial, dar, ulterior, interdicția a fost ridicată în mod ciudat

Totodată, presa bulgară relatează că serviciile de securitate sunt verificate după apariția unor informații potrivit cărora interdicția de intrare în Bulgaria impusă anterior investitorului proiectului ar fi fost ridicată într-un mod considerat „neobișnuit”.

Comisia Europeană a confirmat că urmărește cazul „îndeaproape”, însă a precizat că, în acest moment, nu există proceduri de infringement împotriva Bulgariei pentru încălcarea legislației europene de mediu.

„Statele membre trebuie să ia măsuri pentru a restaura și remedia orice daune aduse siturilor Natura 2000”, a transmis un purtător de cuvânt al Comisiei Europene pentru Euractiv.

Investitorul proiectului, compania KYB Corporation, respinge acuzațiile și susține că terenul era deja destinat construcțiilor rezidențiale conform documentelor urbanistice existente.

Compania afirmă că își va apăra poziția în instanță și neagă că dezvoltarea ar fi fost ilegală.

Proiectul e al ucraineanului Oleg Nevzorov, investigat anterior și în Ucraina

Proiectul este legat de omul de afaceri ucrainean Oleg Nevzorov, ale cărui afaceri au fost investigate anterior în Ucraina în cadrul unor anchete privind presupuse nereguli financiare.

Presa bulgară și ucraineană a relatat și despre posibile conexiuni cu cercuri considerate apropiate de influența pro-rusă, însă până în prezent nu au fost formulate acuzații oficiale împotriva investitorului.

Autoritățile din Varna iau acum în calcul emiterea unor ordine de demolare pentru clădirile ridicate ilegal, după finalizarea anchetelor.

Scandalul „Baba Alino” este considerat un test major pentru Bulgaria, într-un moment în care noul guvern promite luptă împotriva corupției și aplicarea strictă a legii, inclusiv în cazul investitorilor influenți politic.