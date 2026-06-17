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România cere UE un Centru pentru Securitatea Maritimă a Mării Negre. Cine face parte din proiect

România propune, alături de Bulgaria, un Centru comun pentru Securitatea Maritimă a Mării Negre. Proiectul a fost prezentat deja miniștrilor de externe ai UE la Luxemburg.
România cere UE un Centru pentru Securitatea Maritimă a Mării Negre. Cine face parte din proiect
Sorina Matei
17 iun. 2026, 15:37, Politic
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România și Bulgaria au prezentat statelor membre ale Uniunii Europene inițiativa lor comună de înființare a unui Centru de Securitate Maritimă la Marea Neagră. Proiectul a fost discutat în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe al UE de la Luxemburg, la care a participat și ministrul bulgar de externe, Velislava Petrova, anunță presa bulgară.

Ideea este ca noul centru să fie unul dintre instrumentele cheie pentru consolidarea securității în regiunea Mării Negre în cadrul noii Strategii a Uniunii Europene pentru Marea Neagră.

Structura este planificată să funcționeze simultan în Constanța/ România și în Varna/ Bulgaria iar în viitor ar putea colabora cu alte mecanisme și organizații regionale existente.

Potrivit părții bulgare, centrul va sprijini schimbul de informații, coordonarea între țări și monitorizarea riscurilor de securitate la Marea Neagră.

În timpul discuțiilor, Petrova a subliniat necesitatea ca proiectul să primească finanțare europeană, astfel încât să poată fi implementat și dezvoltat pe termen lung.

Propunerea vine pe fondul importanței crescânde a regiunii Mării Negre în urma războiului din Ucraina și a atenției sporite acordate de Uniunea Europeană securității, rutelor energetice și libertății de navigație în zonă.

Potrivit Sofiei și Bucureștiului, crearea unui centru comun va ajuta la o mai bună coordonare între aliați și la un răspuns mai rapid la amenințările din regiune.

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