Peste 500 de mașini Lamborghini, blocate în Sri Lanka, din cauza perturbării transportului maritim în Strâmtoarea Ormuz

Atacurile desfășurate de SUA și Israel împotriva Iranului, începute în 28 februarie, au declanșat o criză în Orientul Mijlociu, care a perturbat transportul maritim global, dându-le bătăi de cap afaceriștilor internaționali.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
25 mart. 2026, 10:13, Știri externe

Printre aceștia se află și Umar Ali Hyder Ali, un afacerist de origine srilankeză care deține o firmă de comerț cu mașini second-hand în Japonia.

La câteva zile după începerea războiului din Orientul Mijlociu, peste 500 de mașini ale firmei de transport din Japonia au rămas blocate pe mare. Nava care le transporta nu a putut ajunge în Sri Lanka pentru că portul a fost plin de vase cargo redirecționate din Dubai, potrivit Reuters. 

„Mașinile pe care le-am expediat deja în Sri Lanka stăteau practic blocate pe mare, așteptând să intre în port, deoarece nu era loc”, a declarat Umar Ali Hyder Ali, precizând că mașinile au fost în cele din urmă descărcate în portul Hambantota săptămâna trecută, cu o întârziere de peste 10 zile.

Panică în rândul transportatorilor maritimi japonezi

Congestia din port a stârnit „panică” în rândul unor companii japoneze de transport maritim, dintre care unele au anulat transporturile, a declarat Hyder Ali.

Altele au propus redirecționarea mărfurilor către porturi din Pakistan sau China. Una dintre companiile japoneze afectate a solicitat o garanție de 5.000 de dolari pentru fiecare mașină. Unele dintre vehiculele sale ar putea ajunge să fie readuse în Japonia, după cum a declarat acesta.

Compania sa cu sediul în Yokohama, numită Kobe Motor, transportă aproximativ 18.000 de mașini pe an, în principal către ⁠țara sa natală, Sri Lanka, unde modelele compacte Toyota și Honda tind să fie populare.

În prezent, el are, de asemenea, aproximativ 50 de vehicule de lux second-hand – inclusiv Rolls-Royce, Lamborghini și Ferrari – descărcate în Sri Lanka și China, deoarece navele nu au putut ajunge la Dubai, unde îi așteptau clienții din Orientul Mijlociu.

Exporturi de mașini în valoare de 19 miliarde de dolari

Japonia și Coreea de Sud au exportat, în 2025, mașini second-hand cu o valoare totală de 19 miliarde de dolari. Exporturile Japoniei reprezintă aproximativ jumătate din această sumă. Potrivit datelor comerciale, o treime din cele 883.000 de mașini second-hand exportate de Coreea de Sud anul trecut au fost destinate Orientului Mijlociu.

Emiratele Arabe Unite au reprezentat, în 2025, cea mai importantă destinație a Japoniei pentru mașinile second-hand, reprezentând 224.000 de unități, adică aproximativ 15% din volumul total al exporturilor de mașini second-hand, potrivit Ministerului Finanțelor.

Strâmtoarea Ormuz este o rută maritimă importantă pentru transporturile care trec prin Dubai. Dacă războiul se prelungește, exportatorii se vor confrunta cu presiuni tot mai mari, de la costuri mai ridicate ale țițeiului și ale transportului, până la prețuri mai mici la licitații, ori posibilele reduceri ale rutelor maritime.

 

