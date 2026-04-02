O navă din Rusia a rupt blocada. Un al doilea este în curs de încărcare, a anunțat ministrul rus al Energiei, Serghei Țiviliov, jurnaliștilor ruși.

„Nu îi vom abandona pe cubanezi”, a declarat Serghei Țiviliov jurnaliștilor ruși, reiterând declarațiile recente ale Kremlinului și ale diplomaților ruși. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, declarase cu puțin timp înainte ca primul petrolier să ajungă pe insula comunistă că „problema a fost ridicată în prealabil în timpul contactelor noastre cu omologii noștri americani” .

Președintele american Donald Trump considerase că o astfel de livrare nu ar avea „niciun impact”. „Cuba este terminată (…), indiferent dacă primesc sau nu un transport de petrol, nu va conta”, a declarat el. Decizia de a permite Rusiei să livreze țiței către Cuba, în ciuda embargoului de facto al SUA, în vigoare de la începutul anului, evită o confruntare cu Moscova, oferind în același timp o gură de aer celor 9,6 milioane de locuitori ai insulei.