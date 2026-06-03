Luare de ostatici în California: Suspectul a fost împușcat de FBI după un asediu de 12 ore

Incidentul a început marți după-amiază, după ce autoritățile au fost alertate în legătură cu o amenințare cu bombă la o clădire care găzduiește o sucursală a băncii Chase și un birou al districtului școlar local, a anunțat Departamentul de Poliție din Bakersfield, citate de Associated Press.

Bărbatul s-a baricadat în interiorul clădirii împreună cu mai multe persoane. Două dintre acestea au fost eliberate în urma negocierilor purtate cu autoritățile în cursul zilei de marți.

Poliția a precizat că suspectul a fost ulterior împușcat mortal într-un „incident armat în care au fost implicați agenți ai Biroului Federal de Investigații”.

Pe durata crizei, autoritățile au evacuat clădirile din apropiere, inclusiv primăria și sediul poliției, și au restricționat accesul în zonă.

Forțele de ordine au instituit un perimetru de securitate și au îndemnat populația să evite zona afectată.

Echipa de negociere a crizelor a poliției a menținut contactul telefonic cu suspectul pe parcursul impasului.

Autoritățile au anunțat că pentru rezolvarea situației în condiții de siguranță au fost alocate toate resursele necesare.