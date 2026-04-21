Cât va costa primul Ferrari electric. Modelul va fi prezentat luna viitoare la Roma

Producătorul italian de mașini de lux Ferrari a stabilit un preț preliminar de aproximativ 550.000 de euro pentru primul său model electric.
Iulian Moşneagu
21 apr. 2026, 17:55, Economic

Ferrari a stabilit un preț preliminar de aproximativ 550.000 de euro pentru primul său model complet electric, care urmează să fie prezentat luna viitoare la Roma, potrivit Bloomberg, care citează surse.

La acest preț, modelul electric Luce ar fi mai scump decât SUV-ul Purosangue, al cărui preț de pornire este de circa 450.000 de euro. Prețul final ar putea varia cu aproximativ 10% în sus sau în jos.

Decizia subliniază efortul Ferrari de a poziționa primul său model electric în vârful gamei. Directorul general Benedetto Vigna urmărește menținerea unor prețuri ridicate, pentru a păstra exclusivitatea mărcii și atractivitatea în rândul clienților foarte bogați, în linie cu strategia „valoare în detrimentul volumului”.

Un test pentru piața de lux a mașinilor electrice

Modelul Luce reprezintă un test important al acestei strategii, în condițiile în care valoarea de revânzare a mașinilor electrice rămâne o preocupare pentru clienții din segmentul de lux.

Ferrari a transmis anterior că va continua să ofere clienților opțiuni variate, motoare cu combustie internă, hibride și electrice, atât timp cât performanța specifică mărcii este menținută.

În paralel, Purosangue a devenit unul dintre cele mai importante modele ale companiei, contribuind la extinderea bazei de clienți. Producția acestuia este limitată la aproximativ 20% din totalul anual, pentru a păstra exclusivitatea.

