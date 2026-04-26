Polițist amenințat cu un cuțit de un bărbat prins că pescuia ilegal pe Lacul Snagov

Un polițist aflat în timpul liber a fost amenințat cu un cuțit de un bărbat pe care l-a prins că pescuia ilegal pe Lacul Snagov.
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Cosmin Pirv
26 apr. 2026, 14:08, Social

IPJ Ilfov anunță că sâmbătă polițiștii au fost sesizați de un polițist aflat în timpul liber cu privire la faptul că, în apropierea Lacului Snagov, o persoană ar pescui ilegal.

Până la sosirea echipajelor de poliție, polițistul s-ar fi apropiat de persoana care pescuia ilegal, moment în care bărbatul ar fi devenit agresiv și l-ar fi amenințat cu un cuțit.

Polițistul a reușit să îl imobilizeze până la sosirea echipajelor de poliție, care au preluat ulterior persoana în cauză și au continuat verificările.

În urma cercetărilor s-a stabilit că este vorba de un bărbat în vârstă de 36 de ani, aflat într-o ambarcațiune, care ar fi deținut în vederea utilizării, mai multe unelte de pescuit interzise, respectiv 4 plase de tip monofilament, cu o lungime totală de aproximativ 640 de metri și o plasă din fir textil, cu lungimea de 80 de metri.

Polițiștii au procedat la ridicarea în vederea confiscării a uneltelor de pescuit, precum și a ambarcațiunii utilizate.

Cercetările în acest caz continuă, iar bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca duminică să fie prezentat unității de parchet cu propuneri legale.

