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RA-APPS are în parcul auto un tractor fabricat în 1988. Parc auto: 96 de Dacii, 35 de Volkswagenuri

RA-APPS are în parcul auto un tractor fabricat în 1988, vechi de aproape patru decenii, dar și vehicule noi, fabricate în 2025, potrivit listei mijloacelor de transport din parcul instituției.
RA-APPS are în parcul auto un tractor fabricat în 1988. Parc auto: 96 de Dacii, 35 de Volkswagenuri
Gabriel Negreanu
10 iun. 2026, 16:54, Social
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În total, parcul auto listat numără 244 de mijloace de transport, vehicule și utilaje. Cea mai veche unitate din document este un tractor UTB U650 fabricat în 1988. Pe listă mai apar și alte utilaje vechi, precum un tractor UTB U650 din 1989 și un tractor UTB U445 din 1994.

La polul opus, RA-APPS are mai multe vehicule fabricate în 2025. Cel mai vizibil exemplu este Dacia Bigster, model care apare cu 15 unități. Tot din 2025 sunt listate și vehicule precum Ford Ranger, Ford Courier, Ford Custom, Iveco Autoutilitară Furgon și Renault Kangoo.

Dacia e primul loc

Dacia domină parcul auto al RA-APPS, cu 96 de unități, adică aproape 40% din total. Urmează Volkswagen, cu 35 de unități, Skoda, cu 29, Renault, cu 22, și Ford, cu 14. Primele cinci mărci însumează 196 de vehicule și utilaje, ceea ce arată că cea mai mare parte a parcului este concentrată în jurul câtorva producători.

Cele mai numeroase modele sunt Dacia Duster, cu 42 de unități, Skoda Octavia, cu 20 de unități, Volkswagen Passat și Dacia Logan, fiecare cu câte 19 unități. Dacia Bigster, deși apare doar cu anul de fabricație 2025, este deja una dintre cele mai importante prezențe din listă prin numărul mare de unități.

Documentul arată și o reînnoire semnificativă a parcului auto. În total, 84 de mijloace de transport sunt fabricate între 2022 și 2025, adică peste o treime din total. Numai pentru anul 2024 sunt trecute 26 de unități, iar pentru 2025 apar 22 de unități.

În același timp, RA-APPS folosește încă vehicule și utilaje vechi. Pe lângă tractoarele din anii ’80 și ’90, lista include vehicule fabricate în anii 2000, precum Volkswagen Passat, Volkswagen LT, Iveco Daily, Peugeot Partner, Audi A4, Audi A6 sau Daewoo Lublin. În total, 48 de unități sunt fabricate în 2008 sau mai devreme.

Documentul nu menționează prețurile de achiziție sau valoarea vehiculelor, însă cele mai costisitoare mijloace de transport par să fie, după categorie și anul de fabricație, utilajele și vehiculele speciale, precum buldoexcavatorul JCB, miniexcavatorul JCB, tractoarele New Holland, dar și unele autoutilitare și pick-up-uri recente, cum sunt Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Iveco Daily sau Renault Master.

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