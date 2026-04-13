Scandal într-o localitate din Alba. Bărbat ucis cu un cuțit de un tânăr de 18 ani

Potrivit IPJ Albă, în noaptea de duminică spre luni, polițiștii au fost sesizați cu privire la un scandal în localitatea Cenade.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că, într-un imobil, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, ar fi izbucnit un conflict spontan între mai multe persoane.

Polițiștii au stabilit că scandalul ar fi izbucnit între un bărbat de 28 de ani și un tânăr de 18 ani.

Pentru a aplana conflictul, între cei doi ar fi intervenit un bărbat de 33 de ani, iar ulterior și mama tânărului de 18 ani, în vârstă de 36 de ani, care l-ar fi zgâriat cu un obiect ascuțit-înțepător, în zona feței, pe soțul ei, în vârstă de 33 de ani.

De asemenea, tot pentru a aplana conflictul, ar fi intervenit doi bărbați, în vârstă de 39, respectiv 47 de ani.

Tânărul de 18 ani ar fi aruncat cu un cuțit și l-ar fi lovit pe bărbatul de 47 de ani, în zona pieptului, provocându-i decesul.

Luni, procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus reținerea pentru 24 de ore față de tânărul de 18 ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor, și față de femeia 36 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.