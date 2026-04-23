WP: Pentagonul afirmă că operațiunile de deminare din Strâmtoarea Ormuz ar putea dura șase luni

Operațiunile de deminare din Strâmtoarea Ormuz ar putea dura șase luni, a transmis Pentagonul Congresului american. Cu toate acestea, o astfel de operațiune este puțin probabil să fie efectuată până la încheierea războiului dintre SUA și Iran.

Potrivit a trei surse citate de The Washington Post (WP), aceste estimări au fost comunicate marți de un înalt oficial al Departamentului Apărării în cadrul unei ședințe cu membrii Comisiei pentru Servicii Armate a Camerei Reprezentanților.

Această evaluare privind operațiunile de deminare din Strâmtoarea Ormuz constituie un semnal că prețurile la petrol s-ar putea menține ridicate pentru o perioadă de timp după încheierea oricărui acord de pace.

Cel puțin 20 de mine, amplasate de Iran în zona strâmtorii

Potrivit surselor WP, Iranul ar fi amplasat cel puțin 20 de mine în zona strâmtorii. Unele dintre ele au fost lansate de la distanță folosind tehnologia GPS, ceea ce le-a făcut dificil de detectat imediat de către americani. Pe de altă parte, se crede că altele au fost amplasate de forțele iraniene folosind ambarcațiuni de mici dimensiuni.

Sean Parnell, un purtător de cuvânt al Pentagonului, a recunoscut, într-o scurtă declarație citată de WP, că dezvăluirile au fost făcute în cadrul unei ședințe cu caracter secret, însă a calificat informația drept „inexactă”.

Pe de altă parte, Washington Post notează că rămâne neclar ce plan ar urma să pună în aplicare SUA pentru operațiunile de deminare. Oficialii au propus utilizarea elicopterelor, dronelor și a scafandrilor specializați în eliminarea munițiilor explozive.

Anterior, CNN a relatat că Iranul a început să amplaseze mine în strâmtoare în luna martie, pe măsură atacurile SUA-Israel împotriva Iranului continuau.

Dezvăluirile făcute de Washington Post vin după ce săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a transmis pe rețelele sociale că „Iranul, cu ajutorul SUA, a îndepărtat sau este pe cale să îndepărteze toate minele marine” din Strâmtoarea Ormuz. Afirmația a coincis cu eforturile aparente de a calma piețele, mai notează publicația.