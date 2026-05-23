Pelerinajul de la Șumuleu Ciuc adună din nou sute de mii de credincioși

Pelerinajul de Rusalii de la Șumuleu Ciuc, cu rădăcini din 1567, adună an de an credincioși din Transilvania, Ungaria și din întreaga lume. Sfânta Liturghie festivă a început la ora 12:30 la altarul Hármashalom.
Încă din primele ore ale dimineții, mii de pelerini au început să sosească la locul tradiționalului pelerinaj. Oamenii au venit cu steaguri, cântând și rugându-se. Mulți au parcurs sute de kilometri pentru a fi prezenți la această tradiție veche de peste patru secole.
Momentul central al zilei a fost Sfânta Liturghie festivă de la altarul Hármashalom. A fost cel mai așteptat eveniment al pelerinajului de Rusalii.
Pelerinajul de la Șumuleu Ciuc are una dintre cele mai vechi origini din Europa Centrală. Conform tradiției, secuii catolici au cerut ajutorul Fecioarei Maria înainte de o bătălie cu armata prințului János Zsigmond. După victorie, au jurat că vor reveni în pelerinaj în fiecare an, în sâmbăta Rusaliilor.
Jurământul a fost respectat timp de peste patru sute de ani. Evenimentul atrage astăzi credincioși din Transilvania, din Ungaria și din numeroase colțuri ale lumii.