Pelerinajul de la Șumuleu Ciuc adună din nou sute de mii de credincioși

Sute de mii de pelerini s-au îndreptat sâmbătă spre Șumuleu Ciuc, în una dintre cele mai importante zile ale calendarului religios maghiar.
Andreea Tobias
23 mai 2026, 16:18, Social
Pelerinajul de Rusalii de la Șumuleu Ciuc, cu rădăcini din 1567, adună an de an credincioși din Transilvania, Ungaria și din întreaga lume. Sfânta Liturghie festivă a început la ora 12:30 la altarul Hármashalom.

Încă din primele ore ale dimineții, mii de pelerini au început să sosească la locul tradiționalului pelerinaj. Oamenii au venit cu steaguri, cântând și rugându-se. Mulți au parcurs sute de kilometri pentru a fi prezenți la această tradiție veche de peste patru secole.

Momentul central al zilei a fost Sfânta Liturghie festivă de la altarul Hármashalom. A fost cel mai așteptat eveniment al pelerinajului de Rusalii.

O tradiție născută în 1567

Pelerinajul de la Șumuleu Ciuc are una dintre cele mai vechi origini din Europa Centrală. Conform tradiției, secuii catolici au cerut ajutorul Fecioarei Maria înainte de o bătălie cu armata prințului János Zsigmond. După victorie, au jurat că vor reveni în pelerinaj în fiecare an, în sâmbăta Rusaliilor.

Jurământul a fost respectat timp de peste patru sute de ani. Evenimentul atrage astăzi credincioși din Transilvania, din Ungaria și din numeroase colțuri ale lumii.

