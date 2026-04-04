Prima pagină » Social » Mii de credincioși au participat la Pelerinajul de Florii din București | GALERIE FOTO

Mii de credincioși au participat sâmbătă în București la tradiționalul Pelerinaj de Florii, organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor, în ajunul sărbătorii Intrării lui Iisus Hristos în Ierusalim.
Galerie Foto 28
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
04 apr. 2026, 18:59, Social

Pelerinajul de Florii a început la Catedrala Națională, unde a fost oficiată slujba Vecerniei. Ulterior, au fost sfințite ramurile de salcie, oferite credincioșilor prezenți.

Vezi galeria foto
28 poze

În jurul orei 16:15, ierarhi, preoți, monahi și mii de pelerini au pornit în procesiune pe traseul stabilit prin centrul Capitalei, cu opriri la Paraclisul Catedralei Naționale și la Crucea brâncovenească de la baza Colinei Bucuriei.

Coloana de credincioși a ajuns la Catedrala Patriarhală în jurul orei 17:45, unde pelerinii au fost întâmpinați de Patriarhul Daniel, care a rostit rugăciunea de binecuvântare și a adresat un cuvânt de învățătură.

Recomandarea video

