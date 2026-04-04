Mii de credincioși au participat la Pelerinajul de Florii din București | GALERIE FOTO

Pelerinajul de Florii a început la Catedrala Națională, unde a fost oficiată slujba Vecerniei. Ulterior, au fost sfințite ramurile de salcie, oferite credincioșilor prezenți.

În jurul orei 16:15, ierarhi, preoți, monahi și mii de pelerini au pornit în procesiune pe traseul stabilit prin centrul Capitalei, cu opriri la Paraclisul Catedralei Naționale și la Crucea brâncovenească de la baza Colinei Bucuriei.

Coloana de credincioși a ajuns la Catedrala Patriarhală în jurul orei 17:45, unde pelerinii au fost întâmpinați de Patriarhul Daniel, care a rostit rugăciunea de binecuvântare și a adresat un cuvânt de învățătură.