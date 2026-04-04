Prima pagină » Social » Programul pelerinajului de Florii, organizat sâmbătă în Capitală

Programul pelerinajului de Florii, organizat sâmbătă în Capitală

Ierarhi, preoți, monahi și credincioși vor participa sâmbătă un pelerinaj de Florii în Capitală. Acesta începe la Catedrala Națională.
Programul pelerinajului de Florii, organizat sâmbătă în Capitală
Cosmin Pirv
04 apr. 2026, 07:49

Sâmbătă, în ajunul marii sărbători a Intrării Domnului în Ierusalim (Floriile), Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor vor organiza, în București, Pelerinajul de Florii.

Acesta va începe la Catedrala Națională și se va desfășura pe următorul traseu: Strada Izvor, Paraclisul Catedralei Naționale (prima oprire), Calea 13 Septembrie, Bulevardul Libertății, Piața Constituției, Bulevardul Unirii, Piața Unirii (latura de vest), Crucea brâncovenească (a doua oprire), Colina Bucuriei, Catedrala Patriarhală.

Procesiunea se va încheia la Catedrala Patriarhală, unde pelerinii vor fi întâmpinați de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Momentele principale ale pelerinajului:

15:00 – Slujba Vecerniei la Catedrala Națională;
16:00 – la Catedrala Națională va avea loc sfințirea ramurilor de salcie, care vor fi apoi oferite credincioșilor prezenți;
16:15 – plecare în procesiune de la Catedrala Națională spre Catedrala Patriarhală;
16:30 – oprire la Paraclisul Catedralei Naționale (prima oprire);
17:30 – procesiunea ajunge la Crucea brâncovenească de la baza Colinei Bucuriei (a doua oprire);
17:35 – plecare spre Catedrala Patriarhală;
17:45 – sosire la Catedrala Patriarhală, unde pelerinii vor fi întâmpinați de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care va sfinți icoana praznicului „Intrării Domnului în Ierusalim”, va rosti rugăciunea de binecuvântare a pelerinilor și va adresa un cuvânt de învățătură.

Recomandarea video

