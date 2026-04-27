Un tehnician a murit în timpul pregătirilor pentru concertul Shakirei, în Brazilia

De mai bine de două săptămâni, echipele lucrează la asamblarea unei scene monumentale pe nisipul celebrei plaje Copacabana, unde se așteaptă sâmbătă o mulțime imensă de vizitatori din Brazilia și din străinătate, potrivit Le Figaro.

Picioarele bărbatului care lucra ca tehnician, au fost zdrobite „într-un sistem de ridicare” și a fost scos din structură de către alte persoane prezente, potrivit pompierilor. El a fost dus la spital cu ambulanța, dar nu a supraviețuit. „Din păcate, tehnicianul a murit în spital”, a declarat Bonus Track, compania care a organizat concertul, într-un scurt comunicat.

Pe 13 aprilie, poliția a descoperit și a îndepărtat un „ dispozitiv exploziv ” pe promenada de pe plaja Copacabana, unde vedeta columbiană urma să cânte. Potrivit mai multor agenții media locale, era vorba de o grenadă asomare, un dispozitiv neletal conceput pentru a dezorienta temporar oamenii cu un fulger orbitor și o explozie de mare intensitate.

Concerte precum cel al Shakirei atrag, în general, mulțimi mari, mai ales că orașul se așteaptă ca 3,5 milioane de turiști să viziteze Rio în timpul toamnei din emisfera sudică, din martie până în iunie. Potrivit agenției municipale Riotur, 2,1 milioane de oameni au participat la concertul similar al lui Lady Gaga de anul trecut, iar 1,6 milioane sunt așteptate să participe la concertul Madonnei în 2024.