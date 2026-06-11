Inițiativa unui oraș european de a oferi recompense turiștilor se extinde la nivel global

Programul, valabil pe tot parcursul anului, a fost lansat oficial pe 9 iunie 2026. Vizitatorii sunt recompensați pentru acțiuni precum sosirea cu trenul sau cu mașina electrică, mersul cu bicicleta în loc de mașină, utilizarea transportului public, colectarea deșeurilor și participarea la activități de mediu sau comunitare în capitala daneză.

Programul a fost introdus pentru prima dată de Wonderful Copenhagen ca un program pilot de patru săptămâni în vara anului 2024, înainte de a se extinde semnificativ în 2025, potrivit FTN News.

Reprezentații orașului afirmă acum că inițiativa a evoluat de la un experiment sezonier la o strategie turistică permanentă axată pe durabilitate și participarea vizitatorilor.

CopenPay le permite călătorilor să câștige recompense, inclusiv închirierea gratuită de biciclete, tururi ghidate, acces la muzee, experiențe culinare și activități culturale, prin realizarea de acțiuni responsabile din punct de vedere ecologic în timpul șederii lor.

Inițiativa face parte din efortul mai amplu al orașului Copenhaga de a reduce emisiile legate de turism, încurajând în același timp vizitatorii să se implice mai activ în comunitățile locale.

O cercetare internă citată de municipalitate a constatat că doar 23% dintre participanți au fost motivați în primul rând de stimulente, în timp ce aproape jumătate s-au alăturat programului deoarece doreau o experiență de călătorie mai semnificativă.

Municipalitatea mai precizează că 7 din 10 participanți au raportat că și-au schimbat unele obiceiuri după întoarcerea acasă.

Mai multe orașe vor să implementeze proiectul

Wonderful Copenhagen afirmă că modelul poate fi adaptat gratuit de către destinații în funcție de prioritățile și cultura locală. Se pare că peste 350 de orașe și destinații s-au alăturat rețelei sau și-au exprimat interesul față de aceasta.

Berlinul a devenit unul dintre primele orașe mari care a introdus propria versiune, numită BerlinPay, lansată în mai 2026. Programul pilot al capitalei germane recompensează vizitatorii și rezidenții pentru activități legate de turismul acvatic durabil, inclusiv udarea copacilor, colectarea deșeurilor și mersul cu bicicleta.

Destinații italiene, printre care Florența și Ravenna, dezvoltă, de asemenea, concepte similare, pe măsură ce orașele europene caută din ce în ce mai mult modalități de a echilibra creșterea turismului cu obiectivele de mediu și calitatea vieții locale.

Extinderea programelor precum CopenPay survine în contextul în care destinațiile din întreaga Europă se confruntă cu o presiune tot mai mare de a aborda supraturismul, emisiile de carbon și comportamentul vizitatorilor, menținând în același timp veniturile din turism.