România participă cu 14 sportivi la Campionatele Europene de gimnastică artistică de la Zagreb

Competiția feminină de la Campionatele Europene este programată între 13 și 16 august. Lotul României de senioare este format din Alexia Blănaru, Daria Tănasă, Ariana Coțu, Sabrina Maneca-Voinea și Adelina Ionescu, în timp ce la junioare sunt înscrise Maria Cerguță, Delia Jițea, Alexandra Nica, Aniela Tudor și Maria Calciu.

La masculin, întrecerile europene sunt programate între 19 și 23 august. România va fi reprezentată de doi seniori, Gabriel Burtănete și Nicholas Țarcă, precum și de doi juniori, Sebastian Torcică și Marius Alexandru Urzică.

Potrivit listei, competiția feminină va reuni reprezentante din 40 de federații naționale, cu un total de 166 de senioare și 137 de junioare.

Întrecerile masculine vor aduce la start 187 de seniori și 148 de juniori din același număr de delegații.

Printre principalele favorite ale ediției din acest an se numără campioana europeană en-titre la individual compus, italianca Manila Esposito, campioana mondială Angelina Melnikova, dar și românca Sabrina Maneca-Voinea.

La masculin, printre capetele de afiș se numără campionul european en-titre la individual compus, Adem Asil, campionul olimpic la cal cu mânere Rhys McClenaghan și multiplul campion european la inele Eleftherios Petrounias.