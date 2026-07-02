Prima pagină » Politic » Siegfried Mureșan: Suspendarea lui Nicușor Dan nu trebuie banalizată. E un act periculos

Siegfried Mureșan: Suspendarea lui Nicușor Dan nu trebuie banalizată. E un act periculos

Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, a atras atenția asupra faptului că suspendarea din funcție a președintelui Nicușor Dan nu trebuie banalizată, considerând că un astfel de demers este „periculos”.
Siegfried Mureșan: Suspendarea lui Nicușor Dan nu trebuie banalizată. E un act periculos
Sursă foto: Andreea Alexandru / Mediafax Foto
Diana Nunuț
02 iul. 2026, 11:49, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, propus pentru funcția de premier de PNL, USR și UDMR, a avertizat joi, într-o postare pe Facebook, că suspendarea din funcție a președintelui Nicușor Dan constituie „un act periculos”. El a subliniat că un asemenea demers poate fi inițiat atunci când șeful statului comite încălcări grave ale Constituției.

„Suspendarea președintelui României este un act periculos și nu trebuie banalizată. Conform Constituției, președintele poate fi suspendat atunci când există încălcări grave ale Constituției. Este evident că nu ne aflăm în situația în care președintele să fi încălcat grav Constituția și nu există nicio bază pentru suspendare”, a scris Mureșan în mesajul publicat pe Facebook.

El a subliniat faptul că un astfel de demers poate destabiliza țara.

„Amenințarea cu suspendarea nu poate fi un joc politic al unui partid și trebuie respinsă. În plus, suspendarea destabilizează țara. Am văzut acest lucru la suspendările nejustificate ale președintelui României din 2007 și 2012”, a spus Mureșan, făcând referire la procedurile de suspendare din timpul mandatelor lui Traian Băsescu.

„Trebuie să facem mereu distincție între dezbaterea și confruntarea democratică și asaltul instituțional. Dezbaterea democratică este benefică; asaltul este periculos și nu trebuie susținut niciodată”, a adăugat Siegfried Mureșan.

AUR a anunțat că va iniția procedura de suspendare a lui Nicușor Dan

Comentariile europarlamentarului vin după ce miercuri, partidul AUR a anunțat că va iniția procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan și că va începe discuții cu celelalte formațiuni politice pentru susținerea acestui demers.

În același timp, conducerea partidului a decis să înceapă procedurile privind organizarea alegerilor anticipate și a transmis că parlamentarii AUR nu vor vota niciun guvern al actualei coaliții.

În comunicatul transmis după ședință, AUR afirmă că unul dintre motivele care stau la baza demersului este ceea ce partidul descrie drept „excluderea unei părți importante dintre români din luarea deciziilor care privesc viitorul României”. De asemenea, formațiunea susține că șeful statului ar fi refuzat nominalizarea celei de-a doua propuneri de prim-ministru, situație pe care partidul o consideră contrară prevederilor Constituției.

Blocaj politic după demiterea Guvernului Bolojan

În data de 5 mai, Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură formulată de AUR și PSD, cu 281 de voturi pentru.

De atunci și până în prezent, președintele Nicușor Dan a făcut două nominalizări pentru funcția de premier. Prima nominalizare a fost Eugen Tomac, care în cele din urmă și-a depus mandatul primit, întrucât nu a reușit să își asigure sprijinul pentru învestirea cabinetului său.

Ulterior, Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea, de la PNL, pentru a purta negocieri privind formarea unui nou Guvern. Nominalizarea a dus la tensiuni în interiorul PNL, întrucât conducerea formațiunii nu a fost consultată anterior de către șeful statului. Cu toate acestea, Adrian Veștea nu a primit votul de încredere în Parlament și, prin urmare, Guvernul nu a fost învestit.

Până la învestirea unui nou Executiv, Ilie Bolojan asigură interimatul.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da