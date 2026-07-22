Lukoil Overseas a solicitat prelungirea concesiunii pentru perimetrul Trident din Marea Neagră. Gigantul rus confirmă negocierile cu un fond de investiții american

Cererea pentru prelungirea acordului aferent perimetrului Trident, care ar urma să expire în luna octombrie, a fost transmisă responsabililor de la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG), așa cum aflase anterior reporterul Mediafax de la surse avizate din piață.

O solicitare de confirmare și pentru detalii de procedură a fost trimisă și înregistrată și la ANRMPSG.

Potrivit datelor furnizate în exclusivitate pentru Mediafax, compania a investit în total, de la momentul intrării în România, anul 2011, aproximativ 880 de milioane de dolari.

Aproximativ 630 de milioane de dolari din total au fost cheltuiți pentru dezvoltarea proiectului Trident din Marea Neagră.

Suma estimată pentru finalizarea explorării în acest perimetru înseamnă încă 150 de milioane de dolari, pe lângă alte costuri de infrastructură logistică de aproximativ 300 de milioane de euro.

Oficialii companiei Lukoil Overseas – una dintre cele patru entități de sub umbrela gigantului rus intrate sub supravegherea extinsă a statului român în contextul impunerii sancțiunilor internaționale ca urmării a războiului din Ucraina – au detaliat, într-un răspuns consistent la solicitarea Mediafax, motivele care au stat la baza solicitării, reiterând decizia fermă de a duce la bun sfârșit proiectul de explorare a gazelor din zona românească a Mării Negre.

Mai concret, este vorba de perimetrul EX-30 Trident, aflat în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 170 de kilometri de țărm, o concesiune în care Lukoil deține pachetul majoritar, de circa 88%, restul acțiunilor fiind deținute de producătorul național Romgaz, la care statul, prin Ministerul Energiei are 70% din acțiuni.

De amintit că în cazul acestui proiect, compania a depus la Tribunalul București o acțiune în constatarea existenței unui caz de forță majoră, înregistrată pe 13 februarie și pentru care nu s-a stabilit încă un prim termen de judecată.

„Lukoil este un partener investițional și strategic de lungă durată al României”

Oficialii Lukoil Overseas subliniază că decizia de continuare a proiectului Trident reflectă angajamentul asumat pe termen lung față de piața locală.

„Confirmăm că a fost depusă o cerere de prelungire a acordului petrolier de concesiune aferent perimetrului Trident din Marea Neagră. Demersul are la bază importanța strategică majoră a proiectului, fiind vorba despre un proiect aflat într-o fază avansată de dezvoltare, a cărui finalizare prezintă un interes deosebit privind contribuția la securitatea energetică regională, în lumina potențialelor resurse interne descoperite ce vor contribui la independența energetică a României. Prelungirea acordului este necesară tocmai pentru a permite ducerea la bun sfârșit a acestui proiect. Lukoil este un partener investițional și strategic de lungă durată al României, iar continuarea proiectului reflectă angajamentul asumat pe termen lung față de această piață”, au transmis oficialii Lukoil Overseas în exclusivitate pentru Mediafax.

La întrebarea privind impactul sancțiunilor internaționale asupra deciziei de continuare a proiectului, reprezentanții companiei au subliniat că acestea doar au provocat unele întârzieri și sunt așteptate să dispară complet la finalizarea negocierilor derulate pentru vânzarea activelor globale.