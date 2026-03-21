Suceava: Un mort și doi răniți după impactul frontal dintre două mașini

Accidentul a avut loc sâmbătă seara în zona localității Pătrăuți, pe DN2, potrivit ISU Suceava.

Intervin pompierii militari din cadrului Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD B2, cu sprijinul a două echipaje SAJ, dintre care una fiind încadrată cu medic.

A fost vorba despre impactul frontal între două autoturisme, trei persoane fiind implicate.

Într-unul dintre autoturisme se afla un bărbat încarcerat, inconștient. După extragerea acestuia, s-a declarat decesul de către medicul de pe ambulanța SAJ, acesta prezentând leziuni incompatibile cu viața.

În cel de al doilea autoturism se aflau un bărbat și o femeie, conștienți, bărbatul fiind încarcerat în interiorul autoturismului. După extragerea acestuia a fost predat echipajelor medicale și paramedicale.