Un fost politician din Filipine, suspect principal într-un caz de corupție legat de prevenția inundațiilor din Filipine, a fost arestat la Praga

Politicianul și afaceristul Elizaldy Co a fugit din țară după ce a fost pus sub acuzare într-un scandal de corupție legat proiecte împotriva inundațiilor, potrivit Euronews.

Elizaldy Co a fost pus sub acuzare alături de o serie de funcționari din domeniul lucrărilor publice și proprietari de firme de construcții în noiembrie, fiind acuzat de încălcarea legii anticorupție a țării în legătură cu un proiect de control al inundațiilor din centrul Filipinelor.

Presupusa infracțiune, care se estimează că a costat contribuabilii miliarde de dolari, a stârnit proteste și arestări în întregul arhipelag devastat de furtuni, care a fost lovit de sute de inundații numai anul trecut, potrivit datelor Organizației Națiunilor Unite.

În urma acuzațiilor, autoritățile filipineze i-au anulat pașaportul parlamentarului. Bărbatul a fost oprit la granița dintre Germania și Cehia.

„Co a fost oprit la granița germană după ce a intrat din Republica Cehă. I s-a refuzat intrarea și a fost returnat autorităților cehe, unde rămâne în arest”, a declarat președintele Ferdinand Marcos, într-o postare publicată pe X.

Anterior, președintele a anunțat că fostul parlamentar a fost reținut la Praga „după ce a intrat în Republica Cehă fără documente valabile”.

Oficialii din Manila au colaborat „cu guvernul ceh pentru a se asigura că toate procedurile legale sunt respectate și pentru a-i organiza întoarcerea în Filipine cât mai curând posibil”.

Parlamentarul filipinez a demisionat din Camera Reprezentanților în luna septembrie a anului trecut. Guvernul i-a anulat pașaportul în luna decembrie.

Potrivit Euronews, cel puțin 9.855 de proiecte de protecție împotriva inundațiilor, în valoare de peste 545 de miliarde de pesos, echivalentul a 7,6 miliarde de euro, care ar fi trebuit să fie realizate în Filipine de la preluarea mandatului actualului președinte, au fost verificate.

În urma evaluărilor s-a stabilit că multe dintre acestea nu respectau standardele, erau supraevaluate sau nu fuseseră construite deloc.

Autoritățile au precizat că acuzațiile aduse împotriva fostului politician Elizaldy Co vor fi „primele dintr-o serie de cazuri care vor urma”, pentru că procurorii statali nu au formulat încă acuzații pentru alți senatori și membri ai parlamentului filipinez implicați în această escrocherie.

Ferdinand Marcos, președintele statului Filipine, a negat în mod constant orice legătură cu scandalul, subliniind că el a fost cel care a adus problema în prim-plan într-un discurs adresat națiunii.