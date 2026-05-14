Parlamentul rus a adoptat un proiect de lege care îi permite lui Putin să invadeze țări străine

Conform proiectului de lege, Moscova va avea dreptul legal de a trimite trupe în străinătate pentru a proteja cetățenii ruși care sunt arestați, anchetați, judecați sau abuzați în orice fel de către state străine, instanțe internaționale și organizații din care Rusia nu face parte.

„Justiția occidentală s-a transformat într-o mașinărie represivă menită să reprime deciziile care nu sunt în acord cu cele impuse de oficialii europeni. În aceste circumstanțe, este important să facem totul pentru a ne proteja cetățenii aflați în străinătate”, a declarat Viacheslav Volodin, președintele Dumei de Stat a Rusiei, citat de POLITICO.

Putin are la dispoziție 14 zile pentru a promulga proiectul de lege.

Aceeași motivație la invadarea Ucrainei

Moscova și-a justificat parțial invazia pe scară largă din 2022 asupra Ucrainei prin necesitatea de a proteja ucrainenii vorbitori de limbă rusă, pe care îi consideră compatrioți. Kremlinul a susținut că Kievul le-a încălcat drepturile timp de ani de zile și continuă să ceară reinstaurarea limbii ruse și a Bisericii Ruse în Ucraina la nivel de stat, ca parte a oricărui acord de pace.

Kievul consideră că noua legislație normalizează expansionismul rus.

„Această decizie poate fi descrisă în două cuvinte: ilegalitate agresivă”, a declarat pentru POLITICO purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Heorhii Tykhyi. „Acordându-și dreptul nelimitat de a folosi forțele de ocupație ruse în afara țării sub pretextul protejării presupuse a cetățenilor ruși, Putin admite efectiv că agresiunea a devenit norma politicii de stat ruse”.

Rusia, amenințare directă la adresa NATO și a Occidentului

Anul acesta, diverse agenții de informații europene au catalogat Rusia drept o amenințare directă la adresa NATO și a Occidentului.

Oficialii din domeniul apărării și legislatorii din UE se tem că Kremlinul ar putea considera următorii doi ani ca fiind momentul ideal pentru a testa angajamentul Occidentului față de alianța militară. Această fereastră va rămâne deschisă atâta timp cât Donald Trump se află la Casa Albă și Europa nu reușește să-și consolideze capacitatea militară, potrivit a trei politicieni din UE cu cunoștințe directe despre discuții, intervievați de POLITICO la începutul acestei luni.

Zelenski a avertizat că după Ucraina, ținta lui Putin ar deveni țările baltice

Luna trecută, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că țările baltice ar putea deveni următoarea țintă a Moscovei dacă Ucraina nu primește suficient sprijin. Deși această avertizare a fost ulterior respinsă de Estonia, noul proiect de lege al Dumei a fost perceput la Kiev ca o confirmare a „militarizării în continuare a politicii ruse”, a declarat miercuri Tykhyi, reprezentantul Ucrainei.

„Actualul componența Dumei de Stat a Federației Ruse a decis să rămână în istorie ca o fabrică de legalizare a aventurilor politice, a ocupației și a terorii”.